Hun havde allerede en underlige følelse i kroppen, da han spurgte om koden til hendes telefon. Det undrede hende, at han skulle bruge den for at lave hendes mobilskærm.

Og da Rebecca Christensen, der er studerende, dagen efter hentede sin telefon hos firmaet LabTech Datas afdeling i Aalborg, så blev hendes mareridtstanker til virkelighed.

52 minutter havde reparatøren brugt inde i hendes fotos på mobilen.

»Jeg fik det meget dårligt. Jeg går nærmest i panik,« siger Rebecca Christensen.

Hun havde før indleveringen joket med sin kæreste om, hvorvidt reparatøren mon bad om koden for at kigge i hendes telefon. Det virkede underligt, at han skulle tilgå telefonen, når det blot var skærmen, der skulle laves.

»Jeg husker, at han sagde, at han skulle tjekke kameraet og kalibrere telefonen. Det kunne han kun ved at bruge koden. Men man kan jo egentlig tilgå kameraet uden,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg havde travlt med at komme på hospitalet for at besøge et familiemedlem, så jeg endte med bare at siger: 'Okay'.«

Rebecca Christensen afleverede sin telefon 29. juni og hentede den igen 30. juni. Hun var nødt til at hente den dagen efter indlevering, da hun brugte dagen på hospitalet i Aarhus.

Her kan du se, at der er brugt 52 minutter i Rebecca Christensens foto-app på hendes telefon 29. juni. Foto: Privatfoto

Derfor var det også let at se, når hun gik ind for at tjekke, hvilke applikationer der var brugt på telefonen. Hun havde jo ikke brugt nogle selv. På billedet lidt længere oppe i artiklen kan du se, hvordan hendes historik så ud.

Kort efter Rebecca Christensen gjorde den ubehagelige opdagelse, kontaktede hun firmaet LabTech Datas afdeling i Aalborg, hvor hun havde fået telefonen repareret.

Hun fortæller, at en ansat i butikken først fortalte hende, at medarbejderen nægtede at have kigget i hendes fotos, men da hun sendte dokumentation på det, så fik hun at vide, at han havde fået en advarsel.

Det endte dog med – efter endnu mere fremlagt dokumentation på påstandene mod reparatøren – at hun fik et opkald af virksomhedens direktør Frank Andersen. Han kunne fortælle, at medarbejderen var bortvist. Frank Andersen har bekræftet overfor B.T., at medarbejderen er bortvist.

Her kan du se kvitteringen fra betalingen af reperationen, der er udskrevet 30. juni. Foto: Privatfoto

»Men jeg kunne se, at hans billede stadig lå på LabTech Datas hjemmeside, og der lignede det, at han stadig arbejdede der,« siger Rebecca Christensen.

Derfor besluttede hun at dele sin oplevelse på Facebook. Hun var frustreret over, at det ikke så ud til, at medarbejderen var blevet bortvist. Efter hun havde lavet opslaget blev både billede og faktisk hele den del af hjemmesiden, hvor Aalborg-afdelingen stod beskrevet, fjernet.

B.T. kan ikke be- eller afkræfte, at medarbejderens billede lå på hjemmesiden, da afdelingens underside på LabTech Datas hjemmeside ikke længere er til at finde. Dog kan vi bekræfte, at medarbejderens billede eller navn ikke længere er at finde.

Tusinde har delt Rebecca Christensen opslag på Facebook, og flere har også kommenteret.

Her kan du se, at Rebecca Christensen har indleveret telefonen 29. juni. Foto: Privatfoto

»Jeg har fået både kommentarer og private beskeder, hvor folk skriver, at de har oplevet noget lignende. Både med LabTech Data og andre firmaer,« siger hun.

Til B.T. skriver direktør Frank Andersen, at det hos LabTech Data ikke er et generelt problem. Han har ikke mulighed for at stille op til et telefonisk interview, da han er på ferie.

Han sender os derfor en pressemeddelelse. hvor der blandt andet står, at firmaets kunder er vigtige for dem. Derfor har alle medarbejdere en tavshedsklausul i deres kontrakt.

Det betyder ifølge LabTech Data, at data fra kunders mobiltelefoner og lignende ikke kommer i de forkerte hænder.

»Nogle gange sker der desværre alligevel fejl, og jeg kan bekræfte, at vi har modtaget en klage fra en kunde, som vi ser på med største alvor. Efter selv at have set sagen igennem, valgte LabTech Data samme dag at bortvise medarbejderen, hvilket kunden også er informeret om,« skriver Frank Andersen og fortsætter:

»Politiet er i øjeblikket indblandet i sagen, og vi arbejder naturligvis sammen med både dem og kunden for at komme til bunds i sagen. Mere kan vi på nuværende tidspunkt desværre ikke oplyse af hensyn til GDPR-lovgivningen.«