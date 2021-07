Hvis man bliver budt op til dans af en fremmed på gaden, er der måske god grund til at tage sig i agt.

Det kan nemlig meget vel være, at man er ved at blive offer for tricktyveri.

Således har Københavns Politi mandag udsendt en række gode råd til, hvordan man undgår at falde i en tricktyvs fælde.

En fælde, der kan indeholde både dans, papir og en highfive. De forskellige metoder – og de gode råd til at undgå dem – vender vi tilbage til.

Først baggrunden for, at politiet sætter fokus på problematikken med tricktyve:

»Vi ser i øjeblikket flere sager, hvor borgere bliver snydt og får stjålet værdier af tricktyve, og derfor vil vi gerne gøre borgerne opmærksom på, hvordan man bedst beskytter sig mod tricktyverier,« forklarer lederen af tyverisektionen i Københavns Politi, Nicklas Stage Poulsen, i en pressemeddelelse.

Fordi politiet de seneste måneder har set flere eksempler på lomme- og tricktyverier, har man nu målrettet en indsats mod tyvene.

En indsats, der lørdag resulterede i, at man kunne anholde en 19-årig mand og sigte ham for to tricktyverier begået i Indre By.

Manden, der er udenlandsk statsborger, blev efter et grundlovsforhør søndag varetægtsfængslet i 16 dage.

I begge tilfælde havde han ifølge politiet stjålet mobiltelefoner ved at benytte sig af 'papirtricket', som er en af de metoder, politiet nu advarer mod.

Her benytter en tricktyv et stykke papir til at dække over en genstand – eksempelvis en telefon, der ligger frit fremme på et cafébord. Mens tricktyven afleder opmærksomheden med papiret, bliver mobilen så stjålet.

»Vær opmærksom på din mobil eller andre ejendele, hvis en person henvender sig med et kort eller papir, når du sidder på en café eller restaurant,« lyder et godt råd derfor fra Københavns Politi, der også opfordrer til, at man undgår at lade sine værdigenstande ligge fremme, når man er ude.

Indledende i denne artikel er det 'dansetyvens' metode, der bliver beskrevet.

Her byder tricktyven helt simpelt sit offer op til dans for at aflede opmærksomheden. Tyven, der også i nogle tilfælde skaber kontakt med en highfive først, går ofte efter personer med synlige værdigenstande, som fralistes under 'dansen'.

I andre tilfælde udgiver tricktyven sig for at være flaskesamler for at komme helt tæt på borgere, der har sat sig til rette i byens parker.

Københavns Politi råder til, at man skærper opmærksomheden på sine værdigenstande, hvis fremmede kommer meget tæt på.

Og at man råber op, skulle man blive udsat for tyveri:

»Tiltræk dig opmærksomhed, så andre ser, hvad der foregår. Det kan skræmme tyven væk,« lyder rådet.

Den sidste type tricktyv, der fremhæves, er den 'klassiske lommetyv', der stjæler fra lommer og tasker, når ejermanden er uopmærksom.

Tyveriet sker som oftest de steder i byen, hvor der er travlt og mange mennesker – eksempelvis på Københavns Hovedbanegård.

»Luk dine lommer og brug gerne inderlommen eller en taske med lynlås. Vær opmærksom på dine omgivelser. Dæk din pinkode ved brug af betalingskort,« lyder rådet derfor fra politiet.

Skulle man være så uheldig at blive offer for tricktyveri, opfordrer Københavns Politi til, at man ringer 114.