»Jeg og vi beder jer om ikke bare at yde en indsats, for det gør I allerede, men også en ekstra indsats, for Danmark har igen brug for jer.«

Sådan lød appellen fra statsminister Mette Frederiksen til det danske sundhedsvæsen, da hun holdt pressemøde mandag aften.

Men det er ikke just noget, der falder i god jord hos de danske sygeplejersker – i hvert fald ikke, hvis man spørger Pernille Egede, der arbejder som sygeplejerske på akutafdelingen på Regionshospitalet i Horsens.

»Jeg blev så provokeret af det. Det er jeg nødt til at sige,« indleder den 50-årige sygeplejerske.

Kan du forstå, at sundhedspersonalet er frustreret over, at Mette Frederiksen appellerer til, at de yder en ekstra indsats de kommende måneder?

»Da den første coronapatient blev indlagt i begyndelsen af 2020, der stod vi klar. Allesammen. Vi sagde til hinanden, at nu gør vi en indsats. Jeg sendte min datter til Sjælland, og jeg så hende ikke i fem uger. Jeg arbejdede i døgndrift,« siger hun videre.

Men i mellemtiden er der løbet meget vand under broen. Særligt i efteråret sidste år og ikke mindst i løbet af vinteren oplevede Pernille Egede, at der var et hårdt pres på de danske hospitaler på grund af coronapandemien.

Og så var der den såkaldte sygeplejerskestrejke, der løb over sommeren 2021, for bedre løn og vilkår, men som regeringen til syvende og sidst satte en stopper for med et indgreb.

»Når Mette Frederiksen appellerer til, at vi skal give den en skalle for vores alle sammens skyld, udvise samfundssind og yde en ekstra indsats, så takker jeg nej. Jeg har udvist masser af samfundssind, jeg er blevet vaccineret tre gange, leveret isoleret fra min familie og arbejdet i gennemsnit 45 timer hver eneste uge det seneste år,« siger Pernille Egede, der har arbejdet som sygeplejerske i 22 år.

Men kan man ikke argumentere for, at Danmark står i en særlig situation, og du har vidst, hvad du gik ind til, da du blev sygeplejerske?

»Vi tænkte præcis det samme i 2020. Det var derfor, at vi blev sygeplejersker, men nu er vi siden blevet bedt om at rette ind gang på gang. Droppe ferie, fridage og sammenkomster over julen med øget risiko, og det gjorde vi. Belønningen? Et honninghjerte og en flødebolle,« siger Pernille Egede og tilføjer:

»Og nu er der brug for en ekstra indsats igen. Igen? Vi har jo ikke været stoppet. Vi har ydet en ekstra indsats i evigheder nu. Uden pauser. Eneste forskel er, at hvor vi tidligere tog ekstra vagter frivilligt, så får vi dem nu pålagt. Vi kommer stadig og gør det, der kræves – uanset vilkårene.«

Statsministerens appel til sundhedspersonalet har provokeret støttepartierne SF og Enhedslisten. Partiernes sundhedsordførere, Peder Hvelplund (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF), mener, at regeringen straks skal finde penge til at give sygeplejerskerne en højere løn her og nu.

Pernille Egede på arbejde som sygeplejerske under coronapendemien. Vis mere Pernille Egede på arbejde som sygeplejerske under coronapendemien.

Samtidig kunne Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, mandag aften gøre det klart over for Ritzau, at medlemmernes tålmodighed snart var opbrugt.

»Vi har en oplevelse af, at vi i snart to år har været spændt for en vogn, hvor det hele tiden har handlet om lige at give den en ekstra skalle, men at vi må konstatere, at vi i sommer i vores konflikt, hvor vi forsøgte at appellere til politikerne om noget hjælp til at få en bedre løn, at der var der ikke rigtig nogen respons. Så tålmodigheden fra sygeplejerskernes side er mere end opbrugt,« siger hun til nyhedsbureauet.