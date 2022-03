I et lille land vest for Ukraine frygter man også Vladimir Putins brutale krigsmaskine.

Landet ligger klemt mellem Ukraine og Rumænien og hedder Moldova.

»Den sikkerhedsmæssige risiko for Moldova er alvorlig,« fortalte den relativt nyvalgte præsident i Moldova, Maia Sandu, da hun i begyndelsen af marts fik besøg af den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken.

Også indbyggerne i Moldova frygter en invasion fra Putin.

Vladmir Putin Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POO Vis mere Vladmir Putin Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN POO

Det har Berlingskes korrespondent Uffe Taudal blandt andet berettet om i reportager fra landet.

Moldova er en miniputstat med kun 2,5 millioner indbyggere, der intet kan gøre militært over for mægtige Rusland.

Berlingskes Uffe Taudal har på sine reportagerejse blandt andet talt med Oazu Nantoi, der er sikkerhedsekspert og parlamentsmedlem i Moldova for regeringspartiet PAS.

»Moldova er en meget svag stat. Rusland vil kvæle os i løbet af et par timer,« siger Oazu Nantoi til Berlingske.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, rejste igennem landet, da han skulle ud af Ukraine og Kyiv.

»Moldova er i en skrøbelig situation. Den har et flertal, som er vestligt orienteret og så en del, der er russiskdomineret. I den vestlige del er man hunderæd for en invasion,« siger han.

»Der en grundlæggende frygt for, at Rusland har ekspansionstanker,« siger Jakob Illeborg.

Det er ikke, fordi Moldova mangler støtte. USAs udenrigsminister, Antony Blinken, har vist sin opbakning til landet ved at mødes med Maia Sandu for lige over en uge siden.

Der kommer masser af ukrainske flygtninge til Moldova. Foto: AMEL PAIN Vis mere Der kommer masser af ukrainske flygtninge til Moldova. Foto: AMEL PAIN

På en efterfølgende pressekonference fordømte Blinken den russiske aggression i Ukraine, ligesom han roste Moldova for at løfte sit ansvar i den igangværende flygtningekrise. Landet har taget imod flere hundrede tusinde ukrainere, hvoraf mange rejser videre. Blinken roste også landets demokratiske reformer.

Men intet tyder på, at USA vil komme landet til undsætning, hvis Putin vælger også at invadere Moldova, der ikke er medlem af NATO.

Moldova er ligesom Ukraine en tidligere sovjetrepublik. Landet har såkaldte fredsbevarende styrker fra Rusland, fordi Moldova har en russiskstøttet udbryderrepublik ved navn Transnistrien.

Forsker Hans Mouritzen fra Dansk Institut for Internationale Studier fortæller, at Moldova er meget opdelt.

»At besøge Transnistrien er som at besøge et sovjetisk museum, mens resten af Moldova er mere vestligt orienteret,« siger han.

Han ser dog ingen grund til, at Putin skulle invadere landet i nær fremtid.

»Jeg tror, at han har rigeligt at gøre i Ukraine,« siger han.

Moldova er et af europas fattigste lande.