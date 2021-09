Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom og nu skal det være slut med at gøre forskel på dem, der har slået sig fysisk og dem, der har slået sig psykisk.

Sådan lyder det fra Odense Universitetshospital, der håber at kunne give en bedre kvalitet til den enkelte borger med en ny sammenlægning. Det skriver TV2 Fyn.

Odense Universitetshospital er i dag indrettet med et skarp adskillelse af sine patienter.

Dem der søger hjælp til fysiske lidelser går på skadestuen, mens dem med psykiske lidelser søger hjælp hos Psykiatrisk Akutmodtagelse.

Når det nye Odense Universitetshospital åbner, skal begge typer af patienter dog finde den samme indgang.

»Vi lægger de to afdelinger sammen, siger Rikke Sveistrup, der er oversygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling på OUH.

»Fordi vi håber på, at det giver en bedre kvalitet for den enkelte borger i regionen, at man får en fælles indgang, uanset om man har en psykisk diagnose eller en somatisk (fysisk, red.) diagnose«.

Patienter, der lider af svær psykisk sygdom, vil dog stadig kunne komme direkte på Psykiatrisk Afdeling.

Ifølge Bedre Psykiatri lider flere danskere af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme, og de senere år er antallet af psykisk syge desuden steget eksplosivt