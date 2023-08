Først var det LEGO. Nu er giganter som Mærsk og Novo Nordisk også en del af holdet.

Listen af store danske firmaer, der med den ene hånd støtter Copenhagen Pride, og med den anden hånd tjener penge i lande, hvor homoseksualitet er dybt kriminelt, vokser og vokser.

Da det kom frem i B.T., at LEGO ud over at være pride-sponsor også har et legoland i Forenede Arabiske Emirater, hvor homoseksualitet kan betyde dødsdom, kaldte professor det for 'fuldstændig dobbeltmoralsk'.

Han mener nu, at der er grund til handling fra Copenhagen Pride.

»Jeg har fået øjnene op for, at det er et meget principielt problem, det her. De nævnte globale virksomheder følger godt nok de forskellige landes lovgivninger, men som forbruger kommer man jo i alvorlig tvivl om, hvorvidt man kan stole på, hvad de melder ud,« siger Jacob Dahl Rendtorff, der er professor i virksomhedsetik på Roskilde Universitetscenter.

Copenhagen Pride gør det ellers meget klart på sin hjemmeside, at der er stramme krav til, hvem Priden vil indgå sponsoraftaler med.

»Vi har en høj etisk standard, som vi anvender, når vi overvejer en potentiel partner eller sponsor,« skriver Copenhagen Pride.

Blandt andet oplyser Copenhagen Pride, at der ikke indgås sponsoraftaler med virksomheder, »der fremstiller produkter i lande, hvor homoseksualitet er ulovligt«.

Sådan gør firmaerne LEGO: Legetøjsgiganten er sponsor hos Copenhagen Pride.

Samtidig er der Legoland med hotel i Forenede Arabiske Emirater.

Her er der forbud mod at være homoseksuel, og det kan i værste fald betyde hernettelse, oplyser Amnesty International. Mærsk: Danmarks største firma Mærsk er registreret som 'partner' hos Copenhagen Pride.

Samtidig er rederigiganten storsatsende i Saudi Arabien.

Her kan gifte muslimske mænd, der har sex med andre mænd, idømmes dødsstraf. Det samme kan ikke-muslimske mænd, der har sex med muslimske mænd, skriver Washington Post. Novo Nordisk: Den danske medicingigant er også 'partner' hos Copenhagen Pride.

Novo Nordisk har ellers bygget en fabrik i Iran, hvor homoseksualitet er stærkt kriminelt.

Samleje mellem mænd kan straffes med døden i Iran, mens kvinder risikerer pisk. Det samme gør mænd, der kysser, lyder det i Washington Post. Flying Tiger Copenhagen: Den danske butikskæde er såkaldt 'main partner' i Copenhagen Pride.

Samtidig har Flying Tiger butikker i både Jeddah og Riyad i Saudi Arabien samt i De Forenede Arabiske Emirater hvor det som allerede nævnt er dybt kriminelt at være homoseksuel. TUI Rejser: Det danske rejseselskab er ligeledes 'mainpartner' i Copenhagen Pride.

TUI Rejser har samtidig charterrejser til tre byer i De Forenede Arabiske Emirater, hvor det - ifølge Amnesty International - er strengt forbudt at være homoseksuel.

Der kan dog gøres undtagelser, hvis virksomheden har »en erklæret politik og yder støtte til LGBT+-interesseorganisationer i det pågældende land«, står der.

På spørgsmålet om, hvorvidt Mærsk og Novo Nordisk lever op til disse krav, så henviser begge til Copenhagen Pride for et svar.

Men det vil talsmanden for Copenhagen Pride, Lars Oskan-Henriksen, ikke svare på.

Han vil i stedet tage det op med virksomhederne, efter Copenhagen Pride Week er endelig overstået.

Lars Oskan-Henriksen har dog meldt ud, at han vil tage en alvorsnak med LEGO.

Professoren mener dog, at Copenhagen Pride også må se indad.

»De nævnte virksomheder viser en dobbeltmoral, men jeg må også sige, at aben falder på Copenhagen Pride. De offentliggør nogen klare krav, de har sat til firmaerne for at være partnere. Men det er meget uklart, om partnerne så lever op til de krav,« siger han.

