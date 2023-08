Copenhagen Pride skal nu have en alvorsnak med legetøjsgiganten LEGO.

Det siger Lars Oskan-Henriksen, der er talsmand for Copenhagen Pride.

B.T. har torsdag skrevet om, at der både er Legoland og 'Legoland Hotel' i De Forende Arabiske Hoteller, hvor det er ulovligt at være homoseksuel, og det i yderste tilfælde kan straffes med henrettelse.

På Copenhagen Prides hjemmeside er LEGO ellers fremhævet som »stolt« sponsor og tilhænger af Priden, der kæmper for blandt andre homoseksuelles rettigheder.

Her er Lars Oskan-Henriksen, der er talsmand for Copenhagen Pride.

»Jeg synes, vi prøver at have en høj etisk standard, og vi prøver at påvirke virksomhederne. Vi opfatter sådan set LEGO som en partner, der vil det her, også globalt set. Men sommetider bliver vi jo også klogere. Vi skal da have en snak med LEGO om, hvordan den forretning foregår,« siger Lars Oskan-Henriksen i B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen'.

Copenhagen Pride gør det klart på sin hjemmeside, at der er stramme krav til, hvem Priden vil indgå sponsoraftaler med.

»Vi har en høj etisk standard, som vi anvender, når vi overvejer en potentiel partner eller sponsor,« skriver Copenhagen Pride.

Blandt andet oplyser Copenhagen Pride, at der ikke indgås sponsoraftaler med virksomheder, »der fremstiller produkter i lande, hvor homoseksualitet er ulovligt«.

Her ses Legoland i Dubai, der ligger i De Forenede Arabiske Emirater.

Der kan dog gøres undtagelser, hvis virksomheden har »en erklæret politik og yder støtte til lgbt+-interesseorganisationer i det pågældende land«, står der.

Lars Oskan-Henriksen kan dog ikke redegøre for, hvad LEGO gør for at fremme homoseksuelles rettigheder i Forenede Arabiske Emirater, og det vil han nu tage snak med LEGO om.

»Jeg synes altid, man skal være åben for, at vi har partnere, der ikke længere synes, det fungerer for dem, og de ikke kan leve op til de vilkår, vi indgik samarbejdet med. Og så kan det stoppe,« siger formanden.

Han tilføjer:

»Men jeg vil meget hellere have en konstruktiv dialog end bare udelukke dem.«

'Vil høre overvejelserne'

Udover en samtale med LEGO vil Lars Oskan-Henriksen også snakke med de personer i Copenhagen Pride, der sidder i det såkaldte 'samarbejdsteam' med sponsorerne.

»Jeg vil gå tilbage og høre de overvejelser vores samarbejdsteam har gjort sig, for vi plejer altid at have de her etiske normer,« siger han.

Da Lars Oskan-Henriksen bliver spurgt, om Copenhagen Pride skal være bedre til at tjekke op på deres sponsorer og samarbejdspartner, svarer han:

»Ja, hvis ikke der er tillid tilstede i rummet, og vi stiller nogen spørgsmål, og dem besvarer vores partnere, og så stoler vi på det. Men stoler vi ikke på det, kan vi heller ikke have samarbejdsaftale,« siger han.

'Sommetider blive vi klogere'

Han fortæller også, at det er svært for Copenhagen Pride at gøre andet end at stole på virksomhederne, når de oplyser, at de lever op til kravene for sponsorer og partnerskaber.

»Vi er en lille organisation, vi er ikke en efterretningstjeneste, så vi kan google os frem til nogle ting, men i udgangspunktet så stoler vi på de svar vores partnere giver os, fordi det er gensidige loyalitetsforhold, og vi har ikke nogen grund til andet,« siger Lars Oskan-Henriksen og tilføjer:

»Det er sådan, vi arbejder, og sommetider bliver vi klogere på det, og så spørger vi ind til det, og så kan det godt være, at det medfører nogen forandringer.«

Fra LEGO selv var meldingen torsdag, at byggeklodsgiganten er leg for alle.

»Vi tror på, at LEGO er leg for alle, og vi bestræber os på at skabe et mere imødekommende, empatisk og forstående samfund, hvor alle er velkomne,« lød det fra talsmanden.

De vil ikke svare nærmere på spørgsmål om Legoland i Dubai.

