Fra at have vundet to mesterskaber i Shawarma på Nørrebro og været kåret til Børsen Gazelle, er der nu kommet en sur smiley på menuen.

»Hvad sker der?«

Sådan lød det, da Fødevarestyrelsen var forbi restaurant Kösem på Nørrebro 12. juli, hvis man spørger direktøren hos restaurant Kösem.

For her kunne styrelsens udsendte finde kylling og lam, der ikke var på køl, hvilket »kan medføre sundhedsfare« ifølge den udarbejdede kontrolrapport.

Det er helt klart en menneskelig fejl. Murat Baytekin, direktør, Kösem

»To hele kasser med rå kyllingfilet uden for køl samt en kasse nakkefilet af lam. Der vurderes, at der er cirka 10 kg råt optøet kød. Virksomheden oplyser, de står til optøning og har stået der i to timer,« står der blandt andet.

Derudover var der ikke nok håndvaske, og det blev også pointeret, at der skal være separate vaske til håndvask og til håndtering af fødevarer.

I køkkenet, der er placeret i baggården, var hygiejnen generelt på sit laveste. Her blev der blandt andet fundet sorte ansamlinger af snavs på gulvet og formodet skimmelsvamp i køleskabet.

Tilsammen har forholdene udløst en bøde på 15.000 kroner og en sur smiley. En bedrift som direktøren Murat Baytekin ikke er stolt af.

»Der har aldrig været noget dårligt. Vi er godt klar over, at det er en større fejl. Men alt er på plads igen,« forsikrer direktøren over for B.T. og fortsætter:

»Det er helt klart en menneskelig fejl.«