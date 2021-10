Har du også haft svært ved at finde en bolig for dig selv? Så er du ikke alene.

»Der står vi som samfund aktuelt med betydelige udfordringer i de største byer,« siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig hos Estate.

Udfordringen består helt konkret i, at der de seneste 30 år er 300.000 danskere, der er flyttet i en bolig for sig selv.

I 1991 var der 920.325 singlehusstande, og her i 2021 er det tal nu oppe på 1.244.621. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er altså en stigning på mere end 10.000 om året over en periode på 30 år, og det presser priserne på boligmarkedet.

Når så mange over en kort periode flytter for sig selv, vil der være færre mindre boliger til andre. Det betyder dyrere boliger, lyder det fra Estate.

Med flere singlehusstande burde boligmarkedet være fulgt med de seneste 30 år, for ifølge Thomas Hovgaard har man i mange år kunne se, at flere og flere bor alene.

»Det er, som om byplanlæggere ikke har ulejliget sig med at kigge på befolkningsudviklingen løbende siden firserne.«

Han mener, at boligmarkedet kunne have set anderledes ud, hvis man havde gjort noget ved udfordringen tidligere.

»I hvert fald har man prioriteret større boliger over de små, hvilket betyder, at det i dag kræver enten svineheld eller en ret høj indkomst, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at bo for sig selv i landets største byer,« siger Thomas Hovgaard.