En fejl på Sundhedsplatformen er blevet overset i Region Hovedstaden. Det kan betyde, at flere patienter fejlagtigt har modtaget hjertekirurgi.

Sundhedsplatformen er det værktøj, sundhedspersonalet i Region Hovedstaden bruger – blandt andet – ved medicinering, til generel dokumentation og til operationsbooking.

Den rummer også risikoberegneren EuroSCORE. En funktion, der vurderer hver enkelt patients risici ved hjertekirurgi, og som kan være afgørende for, hvorvidt en patient tilbydes operation frem for medicinsk behandling.

Men ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift har hjertelæger i Region Hovedstaden altså fået forbud fra ledelsen mod at bruge funktionen – for den regner forkert. Det bekymrer Jacob Rosenberg, som foruden at være valgt til regionsrådet for De Konservative i Region Hovedstaden, også er overlæge ved Herlev-Gentofte Hospital.

»Den har underestimeret risikoen ved kirurgi. Det betyder, man har sendt patienter til operation, som man normalt ikke ville sende til operation,« forklarer han.

»Risici, der kan indebære forskellige komplikationer ved operationen og i værste fald død.«

Region Hovedstaden fremviser nødlager med værnemidler i Greve, mandag den 10. maj 2021. Nødlageret er etableret på rekordtid og er blandt de første af ni nødlagre i Europa, der står klar til at hjælpe lande hårdt ramt af COVID-19.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Region Hovedstaden fremviser nødlager med værnemidler i Greve, mandag den 10. maj 2021. Nødlageret er etableret på rekordtid og er blandt de første af ni nødlagre i Europa, der står klar til at hjælpe lande hårdt ramt af COVID-19.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Da han blev bekendt med, at fejlen fandtes på Sundhedsplatformen, rettede han henvendelse til Region Hovedstaden med en række spørgsmål.

Spørgsmål, der blandt andet gik på, hvorvidt fejlen er blevet rettet, og hvilke konsekvenser fejlen potentielt har haft for regionens patienter.

Ifølge et notat, B.T. er i besiddelse af, der er sendt til regionsrådet fra Center for Sundhed, skulle fejlen være opdaget 11. oktober i år. Tre dage senere blev den rettet.

Men da EuroScore har været en del af den daglige praksis siden 2019, er der altså 513 patienter, der har været berørt af fejlen.

Af notatet fremgår det desuden, at de patienter, der afventer operation, er blevet revurderet af en hjertekirurgisk overlæge, hvilket ikke har givet anledning til at ændre i de pågældendes behandlingsplan.

De patienter, som allerede er blevet opereret, vil få deres forløb gennemgået ved en speciallæge, der skal vurdere, hvorvidt der er foretaget fejlagtig behandling. Gennemgangen forventet afsluttet før årets udgang.

B.T. har været i kontakt med Region Hovedstaden, der ikke ønsker at udtale sig om sagen.