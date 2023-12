Esben Højer bor i Hobro, men PostNord vil have ham til at hente sin pakke mere end 100 kilometer væk i Sæby.

Han er en af mange læsere, som i de seneste dage har bestormet B.T. med beretninger om dårlige oplevelser med PostNord.

Det sker efter, at vi har beskrevet, hvordan adskillige danskere er blevet ramt af fejl fra PostNord.

En af dem, som har henvendt sig, er Esben Højer fra Hobro.

Esben Højer fortæller, at den pakke, som han købte i Magasins webshop den 6. december, er blevet sendt til udlevering i SuperBrugsen i Sæby i Nordjylland.

Det er en afstand – viser Google Maps – på 105 kilometer. Og den tur kan tilbagelægges på en time og seks minutter i bil.

Der er mere end 100 kilometer fra Esben Højers hjem i Hobro til SuperBrugsen i Sæby.

Hvorefter Esben Højer i givet fald ville skulle køre hjem igen med pakken og få en tur på i alt cirka 210 kilometer.

Hvis Esben Højer i stedet havde købt sin vare i Magasins fysiske butik i Aalborg, ville hans tur have været på 52,1 kilometer hver vej - altså cirka det halve.

»Jeg havde bedt om levering i Spar, der ligger 400 meter fra mit hjem, men at den ender i Sæby, er jo helt åndssvagt,« siger Esben Højer.

Han har efterfølgende fået kontakt til en medarbejder hos PostNords kundeservice.

Og her lyder meldingen, at der er sket en fejl. Men man ville ikke hjælpe Esben Højer med at få pakken omdirigeret til Hobro.

»Da vi har meget travlt og håndterer rigtig mange pakker i forbindelse med juletravlhed, har vi desværre ikke mulighed for at flytte din pakke,« lyder beskeden fra PostNords medarbejder til Esben Højer.

»Jeg ved godt, at det er en ærgerlig situation at stå i, og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan hjælpe dig,« tilføjer medarbejderen.

PostNords besked til Esben Højer: Vi har desværre ikke mulighed for at flytte din pakke.

Ordlyden er identisk med den besked, som en anden frustreret PostNord-kunde, Claus Rosenville fra Nykøbing Sjælland, modtog fra en anden PostNord-medarbejder, da han i sidste uge stod i en tilsvarende situation.

Derfor har Esben Højer været nødt til at bede Magasin om at kalde pakken tilbage, hvorefter man kan sende den påny.

Men hvem der i givet fald så skulle betale for den nye fremsendelse, og hvornår den kan nå at ankomme, ved Esben Højer ikke.

»Det er skuffende, og jeg bliver også en smule irriteret over, at de ikke vil gøre noget for at finde et udleveringssted, der ligger tættere på, når jeg henvender moig« tilføjer han.

»Hvis det bare lå 5-10 kilometer væk, så kunne jeg sagtens hente, men over 100 kilometer synes jeg altså ikke er i orden,« siger Esben Højer.

»Det mest ærgerlige er, at jeg har brugt PostNord adskillige gange, og jeg har endda prøvet at bestille en pakke på nettet om eftermiddagen for så at modtage den om formiddagen dagen efter,« siger Esben Højer.

B.T. har henvendt sig til PostNord for at hjælpe Esben Højer med en forklaring på, hvad der er sket med hans pakke, og det viser sig, at der er tale om 'en manuel sorteringsfejl', som har betydet, at pakken er blevet leveret til det forkerte posthus.

»Det kan ikke undgås, at der en gang imellem sker menneskelige fejl, når vi hver dag håndterer flere hundredtusind pakker, men det ændrer ikke på den dårlige oplevelse, som vi beklager mange gange,« skriver PostNords presseafdeling og tilføjer, at pakken nu er på rette vej.

B.T. har efterfølgende talt med Esben Højer, og han bekræfter torsdag, at han i dag har fået besked om, at han nu kan hente pakken i Spar i Hobro, som først planlagt.

