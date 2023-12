»Jeg tænkte bare 'lortefirma'. Jeg er irriteret, og jeg synes, det er dårlig service.«

Claus Rosenville bor i Nykøbing Sjælland, og som andre danskere, der har henvendt sig til B.T. inden for de seneste par dage, er han ekstremt frustreret over PostNord.

Forud for julen købte Claus Rosenville en vare i Sverige, som skulle sendes til hans lokale pakkeboks med PostNord.

Men i stedet for en kort gåtur, fik han sig noget af en overraskelse fra PostNord.

Der var nemlig ikke plads i den pakkeboks, som Claus Rosenville havde valgt.

Men det kan jo ske, medgiver Claus Rosenville selv. Især op til jul, hvor mængden af pakker er ekstraordinært stor.

Men i stedet or at levere pakken til et af de adskillige alternative udleveringssteder i Nykøbing Sjælland, sendte PostNord Claus Rosenvilles pakke til udlevering et andet sted.

Men ikke lige i nærheden.

Pakken blev nemlig i stedet sendt til udlevering i Meny i Kirke Hyllinge som ligger cirka 52 kilometer fra Claus Rosenvilles adresse i Nykøbing Sjælland.

Ifølge Google Maps' rutevejledning tager den køretur cirka 42 minutter.

Der er 52,5 kilometer fra Claus Rosenvilles hjem til det udleveringssted, som PostNord benyttede til hans pakke. Foto: Google Maps Vis mere Der er 52,5 kilometer fra Claus Rosenvilles hjem til det udleveringssted, som PostNord benyttede til hans pakke. Foto: Google Maps

»Jeg henvendte mig selvfølgelig, og jeg prøvede at ringe dem op, men det er jo nærmest umuligt,« forklarer Claus Rosenville over for B.T.

»I stedet fik jeg fat i chatrobotten i PostNords app for at forsøge at få pakken omdirigeret til mit eget postnummer,« tilføjer han.

Herfra blev Claus Rosenville sendt videre til PostNords kundeservice, hvor en medarbejder i skriftlig korrespondance, som B.T. har set, erkender, at leveringen til Kirke Hyllinge er sket ved en fejl.

Det beklager medarbejderen over for Claus Rosenville.

Men hjælp kan han ikke få:

'Da vi har meget travlt og håndterer rigtig mange pakker i forbindelse med juletravlhed, har vi desværre ikke mulighed for at flytte din pakke. Jeg ved godt, at det er en ærgerlig situation at stå i, og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan hjælpe dig,' lyder beskeden fra PostNords medarbejder til Claus Rosenville.

»I første omgang er det pisseirriterende, at de sender pakken så langt væk, og man bliver frustreret,« siger Claus Rosenville om sin oplevelse med PostNord.

»Det kunne jo være sket for en gammel dame uden bil, og hvad skulle hun så have gjort for at få sin pakke,?« spørger han.

»Deres kundeservice gjorde mig endnu mere frustreret. Dem gider jeg simpelthen ikke bruge igen. Det bestemmer jeg selvfølgelig ikke selv, men hvis jeg selv kan vælge, går jeg uden om dem og vælger andre leverandører,« siger han.

Men måske er der alligevel en lykkelig afslutning på historien på vej.

PostNord erkendte fejlen men ville ikke umiddelbart gøre noget for at hjælpe Claus Rosenville. Vis mere PostNord erkendte fejlen men ville ikke umiddelbart gøre noget for at hjælpe Claus Rosenville.

Claus Rosenville fortæller nemlig, at han efter sin korrespondance med PostNords kundeservice tog sagen i egen hånd og ringede direkte til det udleveringssted i Kirke Hyllinge – supermarkedskæden Meny – som nu var i besiddelse af pakken.

Og her tøvede en flink medarbejder ved navn Bent ifølge Claus Rosenville ikke med at handle.

Han har nemlig efterfølgende sørget for at sende pakken tilbage og nu til Nykøbing Sjælland. Og den er nu på vej, fortæller Claus Rosenville.

B.T. har spurgt PostNord, hvorfor kundeservice ikke ville hjælpe med at rette den fejl, som man har erkendt, at der er blevet begået.

»Vi har undersøgt sagen, og kan se, at der er sket en manuel sorteringsfejl, så pakken desværre er blevet lagt til afhentning på det forkerte posthus,« oplyser PostNords presseafdeling i et skriftligt svar.

»Det kan ikke undgås, at der en gang imellem sker menneskelige fejl, når vi hver dag håndterer flere hundredtusind pakker, men det ændrer ikke på den dårlige oplevelse, som vi beklager mange gange, tilføjer man.

PostNord bekræfter samtidig, at Claus Rosenvilles pakke nu er på vej til Nykøbing Sjælland.