Tag til festival, drik en øl, dans og… bliv vaccineret!

Det er i hvert fald en mulighed, når SPOT Festival løber af stablen torsdag 16. september og fredag 17. september i Aarhus.

Muligheden er et led i en plan, hvor danskerne til udvalgte større koncerter og andre begivenheder i kulturlivet vil få mulighed for at få et stik med covid-19-vaccine i pop-up boder.

Det står på Kulturministeriets hjemmeside.

»Jo flere der bliver vaccineret, jo mere trygt vil det være for alle at deltage i flere kulturbegivenheder,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

»Vi skal have endnu mere gang i kulturlivet, som har været hårdt ramt under epidemien, og derfor er jeg både rigtig glad for og stolt over, at kulturlivet bakker op om, at endnu flere skal vaccineres.«

Ministeriet håber at kunne nå flere unge under 30 år ved at tilbyde vaccinestik ved større begivenheder.

Planen er et samarbejde mellem Kulturministeriet, kulturlivet og sundhedsmyndighederne, og første pop-up-vaccination var ved The Minds of 99 koncert 11 september i København.