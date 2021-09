Restaurant Domestic løb afsted med en særlig pris ved årets uddeling af Michelin-stjerner.

De blev nemlig tildelt en grøn stjerne for deres arbejde med bæredygtighed.

Christoffer Norton, der er ejer og køkkenchef på Domestic er stolt over den grønne pris, og at de kunne fastholde deres ene Michelin-stjerne.

»Vi havde satset på at kunne beholde stjernen og få en grøn kløver. Det betyder rigtig meget, at vi har kunne få begge. Vi er utroligt glade for priserne,« siger han og fortsætter:

»Det har altid ligget i vores dna at arbejde med bæredygtighed. Derfor synes jeg også, at det lå lige til højrebenet, at vi skulle have prisen.«

Ifølge ejer Christoffer Norton, skal restauranter tænke endnu mere på bæredygtighed i fremtiden.

»Det har hele tiden været et mål at få den grønne stjerne. Vi arbejder meget med bæredygtighed. For man skal også som restaurant passe på miljøet.«

Christoffer Norton fortæller, at det har været et hårdt år at drive forretning med nedlukninger.

»Det har været hårdt og nok også noget af det hårdeste, jeg har været igennem. At stå som køkkenchef og ejer og se på økonomien under corona har ikke været sjovt. Men nedlukningen gav også en pause til at reflektere.«

»Det har på mange måder været en rar pause. Men også en dyr en,« siger han.

Med begge mål opfyldt ved dagens uddeling skal Christoffer Norton nu stræbe efter nogle nye, fortæller han.

»Vi skal bare køre derud af nu og kigge fremad mod nye mål. Men om det er to Michelin-stjerner, det ved jeg ikke endnu.«

»Nu skal vi bare fejre det og få et glas bobler,« siger han og griner.

Ved årets uddeling hentede Aarhus fire Michelin-stjerner hjem. Substans genvandt en stjerne efter at have været midlertidigt lukket på grund af en flytning. Derudover bibeholdt både Domestic, Frederikshøj og Gastromé hver deres ene stjerne.