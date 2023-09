Politiets fagforening har tiltro til, at politiklagemyndigheden gør sit arbejde grundigt i klagesager.

Det siger Politiforbundets formand, Heino Kegel, i kølvandet på, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) i det seneste døgn har været genstand for debat.

Efter en 43-årig mand fredag blev nedlagt af fire københavnske politibetjente og sprøjtet i øjnene med peberspray, har flere advokater overfor TV 2 således bemærket, at det sjældent betaler sig at klage over politiet, da chancen for medhold er for lille.

Også hos B.T. nævner politiforsker på DTU Adam Diderichsen lørdag, at det statistisk set er »svært at få ret som borger« hos DUP.

Men Heino Kegel »køber ikke kritikken« fra advokaterne, siger han nu til B.T.:

»Når man først har været en tur gennem DUP som betjent, er man blevet vendt, drejet, målt og vejet. Hvis der er noget at komme efter, vil DUP gøre opmærksom på det.«

Heino Kegel, forbundsformand for Politiforbundet.

En pointe har ellers været, at DUPs efterforskning af betjentene ikke er så effektiv, som den kunne være.

»Der er en lang række ting, som politiet selv gør, når de efterforsker en borger. De redskaber bør de også have, når de efterforsker sig selv,« siger forsvarsadvokat Erbil Kaya således søndag til TV 2.

Heino Kegel tror dog ikke, at mere efterforskning vil føre til flere sager med medhold til borgerne. Han afviser overfor TV 2, at de kritiske forsvarsadvokater har belæg for at påstå det modsatte:

»Deres bud er lige så godt som mit. Men jeg har været ansat i politiet i 25 år, og jeg ved, hvor professionelle mine medlemmer er. Så jeg tror ikke, det vil ændre noget.«

Heino Kegel afviser over for B.T. at have kendskab til sager, hvor borgere burde have fået medhold, men ikke fik det.

Han er enig i, at sagsbehandlingstiden i DUP er for lang - en anden kritik rejst af advokaterne - og han mener derfor også, at klagemyndigheden burde få tilført flere ressourcer. Hvilke og hvor mange vil han ikke uddybe.

»Ikke noget generelt billede af, at politiet bruger deres magtmidler forkert«

Den heftigt debatterede video, der er blevet delt vidt og bredt i løbet af weekenden, viser 43-årige Adam Dyrvig Tatt, chefredaktør på mediet Danwatch, holdt nede på fortovet af fire betjente, mens han råber til dem, at de skal stoppe.

43-årige Adam Dyrvig Tatt er chefredaktør hos Danwatch.

Kort forinden er han angiveligt blevet standset af en af betjentene for at tale i telefon på sin cykel på Prinsessegade i København.

I mindst 40 sekunder er Adam Dyrvig Tatt nedlagt, indtil en kvindelig betjent med sit knæ i hans nakke pludselig trækker en peberspray og sprøjter ham i øjnene.

»Ej, hvor er I sindsyge,« lyder det fra en forbipasserende, der overværer episoden.

Politiforsker Adam Diderichsen og Liberal Alliances retsordfører Steffen Larsen udtalte lørdag til B.T., at brugen af peberspray umiddelbart ikke syntes nødvendig under den pågældende anholdelse.

Og det skal den være, hvis betjenten skal holde sig indenfor sine magtbeføjelser, understreger Adam Diderichsen, der derfor finder det »centralt« at få besvaret, hvorfor våbnet blev trukket.

Heino Kegel afviser overfor B.T. at kommentere på den verserende sag.

»Der er nogle helt klare retningslinjer for, hvornår vi må bruge vores magtmidler. Hvis vi bruger dem, når vi ikke må, risikerer vi at blive sigtet for vold,« siger han.

»Der er ikke nogen af mine medlemmer, der unødigt bruger deres magtmidler forkert.«

Om det er rigtigt, vil tiden måske vise: Lørdag fortalte forsvarsdvokat for Adam Dyrvig Tatt, Mads Kruse, at sagen er indgivet til DUP, som nu skal træffe en beslutning om, hvor vidt det, der skete, var i orden.