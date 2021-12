'Julesvesken smasket på desken'.

Sådan starter et ud af mange humoristiske tweets, som Nordjyllands Politi har skrevet i løbet af december, når der skal kommunikeres budskaber ud til nordjyderne.

Ind imellem efterlysninger, døgnrapporter og beskeder fra politiet, har Nordjyllands Politi nemlig de seneste 3-4 år også benyttet sig af humor på det sociale medie Twitter, forklarer Christian Brinck, presseansvarlig ved Nordjyllands Politi.

»Vi prøver at bruge de her lidt humoristiske virkemidler for at nå borgerne med de klassiske kriminalpræventive julebudskaber som eksempelvis spirituskørsel og indbrud. I politiloven står der klart, at det forebyggende er noget, politiet skal arbejde med, og der er sociale medier en måde at gøre det på.«

Fungerer det godt, når politiet bruger humor på sociale medier som eksempelvis Twitter?

Men har det så rent faktisk en effekt, når ordensmagten benytter sig af humor på sociale medier?

»Vi kan jo se i vores overvågning, at der er mange flere, som interagerer med vores opslag, når vi anvender humor, og vi når en større målgruppe,« fortæller Christian Brinck og fortsætter:

»Hvis der er ti gange så mange, som ser vores præventive opslag mod spirituskørsel, så er vi jo glade.«

Alligevel er Nordjyllands Politi opmærksomme på, at nordjyderne også skal kunne tage dem alvorligt.

»Det er vigtigt at diskutere, hvor grænsen går. Vi må aldrig bare være sjove for at være sjove. Når vi har et humoristisk indslag, skal det have en rød tråd ind i politiloven eller de kerneopgaver, som vi løser. Ellers bliver vi bare komikere, så der skal altid være et politifaglig formål med de opslag, vi laver,« forklarer Christian Brinck og fortsætter:

»Vi skal kunne skrue lidt op og ned for det sjove. Vi kommer jo også med alvorlig budskaber, og der skal vi kunne tage begge roller.«

Efter omkring 25.000 tweets er Nordjyllands Politi dog ved at have ret godt styr på, hvor grænsen går, selvom grænsen har rykket sig igennem de knap 10 år, hvor politiet har været på Twitter.

»Humor skal man tage meget alvorligt. Vi har en troværdighed og seriøsitet som myndighed, men indtil videre virker det til, at borgerne sagtens kan skelne mellem det sjove og det alvorlige.«

For der skal også være plads til det alvorlig, når der er nordjyder, som forsvinder, eller når vejene er spærret.

»Sociale medier er også en god kanal ud til borgerne, hvis vi eksempelvis har en efterlysning, hvor vi kan bruge borgernes hjælp. Vi forsøger at være i øjenhøjde med borgerne, og så kan det være, vi når ud til flere unge,« fortæller Christian Brinck.

Imellem de knap 25.000 tweets er der flere, som Christian Brinck husker tydeligt.

»Vi lavede engang et med Pikachu, som bliver taget i en fartkontrol, og den kan jeg huske gav rigtig meget interaktion og ramte nok ind i tidsånden.«

»Vi balancere hele mellem det myndige og det menneskelige, men det er jo altså mennesker, som laver de her opslag. Derfor er vi hele tiden nødt til at overveje, om det er inden for skiven, men de skæve vinkler er jo bare en lille del af det, vi kan bruge sociale medier til.«