Thomas Kastrup-Larsen er hele Aalborg Kommunes ansigt udadtil i form af borgmesterposten.

Men når der er lukket og slukket på kontoret, og julehyggen med familien er første prioritet, er hans fornemste opgave at lave langtidstilberedt flæskesteg.

Og så ønsker han sig sko, der sammen med hans yndlingsgave, løbeuret, skal gøre hans kommende løbeture endnu bedre:

Bedste julegave, du nogensinde har fået?

»Det løbeur, jeg fik af Kristine sidste jul.«

Thomas Kastrup-Larsen 48 år, borgmester i Aalborg Kommune

Uddannet cand.scient.adm.

Bor i Aalborg midtby og har boet her i 29 år

»Løbeuret har givet mig nogle ekstra dimensioner i mit løb og givet mig muligheder for at træne mere intensivt og præcist.«

Værste julegave, du nogensinde har fået?

»Gaver bliver givet med glæde, så jeg har ikke nogen værste julegaver.«

»Men jeg kan huske, at jeg som barn blev vældig skuffet, da jeg fik en legetøjsgravko i julegave som barn.«

»Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle have en rigtig gravko.«

»Det tog mig lidt tid at komme over.«

Hvad synes du bedst om ved julen?

»Helt klart det, at jeg skal være sammen med nogle af de mennesker, som jeg holder rigtigt meget af, og som betyder meget for mig.«

Hvad synes du mindst om ved julen?

»At det hele nogle gange godt kan blive lidt stresset med alt det, man skal nå.«

»Men jeg er blevet bedre til det ved for eksempel at begynde at købe julegaver i god tid.«

Dit yndlingsjuleminde?

»Den helt ekstreme juleglæde og forventning, jeg havde som barn.«

B.T.s julekalender I december bringer B.T. hver dag op til juleaften en artikel med en Aalborg-personlighed. Hvad elsker de ved julen? Hvad er den værste julesang? Og hvor ofte har de siddet tilbage med mandlen? Alt det og mere til vil 24 aalborgensere i alle afskygninger fortælle frem til juleaften.

»Et år begyndte jeg at klippe julepynt i efterårsferien, og da vi nåede jul, var hele mit værelse snoet ind i guirlander.«

Min juletradition er:

»Jeg elsker at bruge rigtig god tid på at lave flæskestegen juleaften.«

»Jeg sørger for at tage flæskestegen ud af køleskabet om morgenen, så den ikke er for kold. Jeg gnider den da godt med salt og varmer ovnen op til 225 grader.«

»Så lægger jeg den i en bradepande og skolder den i 15 minutter. Så lægger jeg forskellige grøntsager ved, hvor den får lov at stå i fire timer ved 110 grader. Derefter hæver jeg gradvis temperaturen til 200 grader.«

»Seks timer senere er den klar, og jeg får mange komplimenter for min flæskesteg. Men den er også god og meget mør!«

Hvis jeg kunne få lov til at pynte Aalborg med ét stykke julepynt, skulle det være:

»Jeg har altid haft en svaghed for julehjerter.«

»De skulle sættes op på vores nye smukke Nytorv.«

Mine juleplaner er:

»Jeg skal holde jul hjemme sammen med min kæreste, Kristine, og alle vores fælles børn og svigerbørn.«

»Min mor kommer også. Det bliver rigtig hyggeligt.«

Bedste julemad?

»Helt klart flæskesteg.«

»Julemedister kommer ind på andenpladsen.«

Værste julemad?

»Jeg har aldrig været glad for and.«

Bedste julesang?

»'Højt fra træets grønne top'.«

Værste julesang?

»Har ikke rigtig en hadejulesang.«

Hvad ønsker du dig i år?

»En ny hue, en god deodorant og nye løbesko.«

Min yndlingsmåned er egentlig:

»Maj – det er noget særligt over, når det hele springer ud.«

Kunne du finde på at holde gavefri jul?

»Nej – jeg synes, gaver er en del af julen.«

»Og der er ikke noget bedre end at give en gave til et andet menneske og se vedkommende blive glad for den.«

Har du nogensinde fået mandlen?

»Ja – men det er alt for sjældent.«

»Jeg er helt sikker på, at de andre snyder!«