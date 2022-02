Annabell Liva Graff og Anders Henrik Lynge, der forsvandt torsdag aften, er sandsynligvis ankommet til et nyt land.

Søndag kunne Fyns Politi fortælle, at den 13-årige pige og den 18-årige mand fra Fyn muligvis var i Sverige. Men noget tyder på, at de nu er rejst videre.

I et opslag på Facebook skriver et familiemedlem til Annabell Liva Graff, at noget tyder på, at de to nu er i Norge.

Det bekræfter vagtchef hos Fyns Politi, Kenneth Taanquist.

»Vi har også modtaget rygter om, at de er rejst videre til Norge,« udtaler han.

Hvor den information kommer fra, vil Kenneth Taanquist dog ikke udtale sig om.

Fyns Politi har ikke grund til at frygte for en forbrydelse, men aldersforskellen på de to gør sagen kompliceret.

»Noget tyder på, at de bare gerne vil nyde livet et andet sted end her,« siger Kenneth Taanquist.

Annabell Liva Graffs alder gør dog sagen problematisk, og det er en af grundene til efterlysningen, lyder det fra Kenneth Taanquist.

Fyns Politi har ikke fået mange henvendelser i sagen, efter de sendte en efterlysning ud fredag aften. Men ifølge Fyns Politi skulle de to være set i Københavns Lufthavn, inden de rejste videre til Sverige.

»Vi vil jo gerne have livstegn fra de to,« siger Kenneth Taanquist, der også opfordrer vidner til at kontakte politet.

Annabell Liva Graff beskrives som spinkel, cirka 165 cm høj, med afbleget hår i den ene side og formentlig iført sort goth-tøj.

Anders Lynge Henrik beskrives som spinkel, cirka 178 cm høj, hår som på billedet, og så har man ingen oplysninger om, hvilket tøj han kan have på.

Hvis man har set noget til de unge mennesker eller ved noget om sagen, kan man kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.