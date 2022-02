Annabell Liva Graff og Anders Henrik Lynge forsvandt sporløst fra Nyborg torsdag aften.

Men nu er der muligvis nyt i sagen om den 13-årige pige og 18-årige mand fra Fyn.

»Vi har nogle oplysninger om, at de kan være taget i retning af Sverige, men det er ikke noget, som jeg kan bekræfte med sikkerhed,« siger Peter Vestergaard, vagtchef ved Fyns Politi.

Fyns Politi har ikke fået mange henvendelser i sagen, efter de sendte en efterlysning ud fredag aften. Men de kigger nu mod København og nabolandet i efterforskningen.

»Vi har en melding om, at de skal være blevet set ved Københavns Lufthavn, men ikke det er ikke noget, som jeg har fået bekræftet,« lyder det fra vagtchefen.

Han fortæller videre, at det fortsat ikke er politiets opfattelse, at der er sket en forbrydelse med de to teenagere. De kender ikke deres motiv til at forsvinde.

Lørdag kom der to nye efterforskere på sagen for at give sagen nogle 'friske øjne'.

Her var det håbet, at de kunne finde nogle løse ender, politiet endnu ikke havde afsøgt. Det er der altså kommet en ny teori ud af. Vagtchefen er ikke bekendt med, om svensk politi er kontaktet på nuværende tidspunkt.

»Forældrene til de to teenagere er fortsat bekymrede for, hvor deres børn er henne,« fortalte vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen til B.T. lørdag.

Annabell Liva Graff beskrives som spinkel, cirka 165 cm høj, med afbleget hår i den ene side og formentlig iført sort goth-tøj.

Anders Lynge Henrik beskrives som spinkel, cirka 178 cm høj, hår som på billedet, og så har man ingen oplysninger om, hvilket tøj han kan have på.

Hvis man har set noget til de unge mennesker eller ved noget om sagen, kan man kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.