29-årige Peter er ikke set siden natten til søndag, hvor han gik fra en pub på Jægergårdsgade i Aarhus.

Planen var, at Peter skulle gå hjem til sin søster, der bor på Aarhus Ø, efter han forlod pubben, hvor han havde fået fyraftensøl med nogle kollegaer.

Men Peter nåede desværre aldrig hjem. Politiet beder derfor offentligheden om hjælp til at finde ham. Hele mandag har der været en massiv eftersøgning i gang.

Mandag aften har Østjyllands Politi kaldt patruljerne hjem.

»Vi indstiller eftersøgningen nu, da det er blevet mørkt udenfor, men vi fortsætter med efterforskningen datamæssigt og ser på overvågningsmateriale, afhøringer og vidnehenvendelser,« fortæller Hans Henrik Bagger, vagtchef ved Østjyllands Politi, til B.T.

Han understreger, at de fortsat har en masse arbejde foran sig i forhold til efterforskningen, og at der er desværre ikke sket noget afgørende endnu.

Politiets efterforskning har afdækket, at Peters telefon er gået på en mast ved Grete Løchtes Gade på Aarhus Ø omkring klokken 3 natten til søndag.

I løbet af dagen har Aarhus Brandvæsen og deres dykkere været i vandet omkring Aarhus Ø for at se, om de kunne finde noget der.

Er I kommet noget nærmere, der kunne indikere, om han kan være faldet i vandet?

»Vi kan ikke på nuværende tidspunkt udelukke noget, alle muligheder er fortsat åbne.«

Politiet har udgivet et kort over Peters mulige ruter. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Politiet har udgivet et kort over Peters mulige ruter. Foto: Østjyllands Politi

Politiet oplyser, at når han tidligere er gået hjem fra sit arbejde på en restaurant i Jægergårdsgade, så er han gået via Banegården og langs Strøget (Ryesgade, Søndergade) og Mejlgade og via kystpromenaden til Grete Løchtes Gade på Aarhus Ø (rød rute på kortet).

Det kan dog også være en mulighed, at han fra Banegården er gået via Ny Banegårdsgade, Fredensgade eller Sønder Allé og mod havneområdet (grøn rute på kortet).

Politiet fortsætter eftersøgningen udenfor i morgen tidlig.

»Vi har fået mange henvendelser fra borgere, og det er vi rigtig glade for, og folk må meget gerne fortsætte med at ringe og skrive, hvis de har oplysninger,« siger Hans Henrik Bagger.

Peter beskrives som:

29 år

Cirka 180 centimeter høj

Kraftig af bygning

Kort brunligt hår

Kort brun/rødligt fuldskæg

Sorte briller

Var iført en stor, sort vinterjakke, mørke cowboybukser og bar på en stor, tung rygsæk

Politiet oplyser desuden til B.T. Aarhus, at den 29-årige mand fra Irland hovedsageligt taler engelsk, da hans danske er begrænset til få gloser. Han er helt ny i byen.

Hvis du har set ham eller oplysninger om, hvor han kan befinde sig, bedes du ringe til politiet på 114.