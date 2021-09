Der bliver festet, sunget og skålet, når der i denne uge afholdes Aarhus Festuge.

Og det er ikke usædvanligt, at politiet er til stede ved sådanne arrangementer.

Måske kommer du alligevel til at møde politiet på en anden måde, end du normalt ser dem i bybilledet.

De vil nemlig møde op til hest, hvor de håber på at tale mere med borgerne fra hesteryggen.

»Det giver en anden stemning, når man kommer til hest i Aarhus by. Det er en ice breaker, som giver mulighed for nogle andre samtaler med borgerne,« siger Gert Bisgaard, som er fungerende politiinspektør i Østjyllands Politi.

Det oplever Jesper Eriksen også, der er politikommissær og daglig leder af rytterisektionen.

»Det er alle typer borgere, der skal hen og se hestene, og så udvikler snakken sig ofte,« siger han.

Der er dog også en anden grund til, at politiet et til stede fra hesteryg. Det giver nemlig et godt overblik over situationen til arrangementer med mange mennesker.

På den måde kan politiet hurtigt få øje på, hvis nogen har brug for deres hjælp.

Politiet opfordrer generelt til at komme hen og tage en snak, når de besøger byen med hestene.