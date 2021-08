»Når man i Danmark ikke kan stå på en alpetop og råbe ud over byen, så synes jeg, det her var et meget godt alternativ.«

Sådan siger Johnny Killerup om sit bemærkelsesværdige optrin, der prydede bybilledet i dele af Odense i onsdags.

Her kunne man på diverse storskærme og reklameskilte rundt omkring i byen se en kort video af det kommende brudepar med teksten 'Jeg elsker dig Anette'.

Videoen kunne ses på ni forskellige storskærme rundt i byen. Hver storskærm viste den spektakulære video hele 8864 gange.

Johnny Killerup ønskede et ekstra krydderi til det kommende bryllup.

Hvorfor? Ja, hvorfor ikke kunne man passende spørge tilbage.

»Jeg synes, der skulle skabes lidt lir inden vores bryllup. Jeg synes, det var et sjovt tiltag, og så er jeg jo også stolt af at blive gift med Anette,« fortæller Johnny Killerup, da B.T. fanger ham dagen inden den store dag.

De bliver nemlig gift lørdag i Odense, hvor 300 mennesker har meldt deres ankomst.

»Jeg har boet 25 år i udlandet, og gæsterne kommer fra nær og fjern. Det har krævet en del planlægning, og optakten har været lang. Det er nok også en af årsagerne til, at jeg synes, der godt kunne være en lille ekstra 'gimmick' inden brylluppet.«

Sådan så det ud, da Anette Killerup fandt ud af, hvad der foregik på storskærmen.

Og den såkaldte 'gimmick' var besværet værd. Efter nogle timer med videoen kørende i Odense, havde Johnny Killerup fået et hav af henvendelser, og som han selv siger:

»Så var vi også så heldige – eller uheldige, at det også kom på Anders Hemmingsens Instagram. Det hjalp også lidt på interessen.«

Men en ting er alle bryllupsgæsterne og deres bekendtes interesse. En anden ting er, hvordan den kommende brud tog imod den 'lille overraskelse'.

»Jeg planlagde, at vi skulle gå en tur omkring nogle af stormskærmene. Da hun så fik øje på det, gik der et minut, før hun fattede, hvad det var. I starten troede hun, det var en reklameannonce,« siger en halvgrinende Johnny Killerup.

Anette ser, hvad hendes kommende mand har fundet på.

»Da hun så fandt ud af, hvad det drejede sig om, blev hun heldigvis glad. Hun ved godt, at jeg kan finde på at gøre lidt skøre ting, så hun var nok ikke lige så overrasket, som andre ville være.«

Om mindre end 24 timer er de mand og kone, og ikke så overraskende er der lagt op til nogle sjove indslag undervejs.

»Jeg kan godt love, at gæsterne kommer til at hygge sig, og mon ikke, om der også kommer en overraskelse eller to undervejs,« afslutter en hemmelighedsfuld Johnny Killerup.

