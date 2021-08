Der er sygdom for alle pengene hos den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder Tina Maria Hansen.

Både influenceren selv, hendes kæreste og deres to fælles børn er nemlig blevet konstateret smittet med corona.

Det oplyser hun på sin Instagram.

Tina Maria Hansen fødte sit første barn, Olivia, i 2017. Hendes yngste barn, Palma, er kun tre måneder gammel og er en smule ekstra udsat, da hun blev født seks uger for tidligt.

Til B.T. fortæller influenceren, at det højst sandsynligt er Palma, der har smittet resten af familien, da hun var den første til at udvise sygdomssymptomer.

»Palma havde 38 i feber i to dage, så lørdag tog vi på hospitalet med hende,« siger Tina Maria Hansen og fortsætter:

»Vi mistænkte ikke corona, da ingen af os andre havde det på det tidspunkt. Og på hospitalet tog de blodprøver, men fandt ingenting, så vi blev udskrevet igen med en åben indlæggelse.«

Ifølge Tina Maria Hansen begyndte hun og kæresten, Patrick Engbo, kort efter også at blive sløje, og derfor fik de tirsdag taget en coronatest for en sikkerheds skyld.

»På det tidspunkt havde vi begge høj feber, ledsmerter, hovedpine og var bare generelt utilpas, og næste morgen kunne vi så begge se, at vi er positive med corona,« siger influenceren og fortæller, at de herefter ringede til børnemodtagelsen.

»De ville så gerne teste Palma igen, så både hun og Olivia blev testet, og de var begge positive.«

På trods af situationen har Tina Maria Hansen dog formået at forholde sig rolig.

»Det er ikke sjovt at bekymre sig for sin lille, nyfødte baby, men jeg er ikke som sådan nervøs for corona. Børnelægerne har også fortalt, at det netop er godt, at børn bliver smittet tidligt, da det styrker deres immunforsvar og gør dem immune« siger hun.



»Nu er vi smittet og kan ikke gøre så meget andet end at få det bedste ud af situationen. Vi er heldigvis ikke hårdt ramt, og det er vi meget taknemmelige for.,« afslutter hun.