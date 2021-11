Hun har været under beskyldninger for plagiering i sine to seneste værker i en længere periode.

Og nu har Marianne Stidsen valgt at tage konsekvensen og opsige sin stilling som lektor i nordiske studier på Københavns Universitet.

Det fortæller hun i et længere interview med Dagbladet Information. Her siger hun, at hun ikke mener, at den aktuelle sag er »den intellektuelle debat værdig«.

»Det er ikke universitetet værdigt at strides på det niveau. Og jeg frygter, at debatten fremover kommer til at handle om kommaer og gåseøjne, og så er det på tide, at jeg takker af,« lyder det fra Marianne Stidsen til Information.

Lektor Marianne Stidsen i forbindelse med hendes nye bog om den 'nordiske Metoo-revolution" Foto: Linda Kastrup Vis mere Lektor Marianne Stidsen i forbindelse med hendes nye bog om den 'nordiske Metoo-revolution" Foto: Linda Kastrup

Helt specifikt er det den aktuelle udgivelse »Køn og identitet – et spadestik dybere« og »Den nordiske metoo-revolution 2018 – og dens omkostninger«, hvor Marianne Stidsen skal have gjort sig skyldig i plagiat.

Historierne om plagiat tog sit udspring i en anden artikel i Information og omhandlede i første omgang »Køn og identitet – et spadestik dybere,« der runder emner som kønsidentitet, #metoo-bevægelsen og Black Lives Matter-bevægelsen.

Her bliver Marianne Stidsen anklaget for at have plagieret passager fra leksikonet Den Store Danske. Her skulle flere af passagerne nærmest være enslydende med leksikonet, hvilket juraprofessor Sten Schaumburg Müller har kritiseret.

Over for Berlingske fastholder Marianne Stidsen, at der ikke er tale om plagiat. Der er særligt én årsag til, at hun nu har sagt op.

»Jeg synes, at den kamp, jeg har prøvet at føre til fordel for akademisk frihed og åndsfrihed, er havnet på et sted, der er under lavmålet. Så vil jeg hellere være en fri fugl. Det er ikke sjovt i den grad at være i mindretal. Jeg er blevet beklikket på min faglighed,« siger Stidsen, der mener, at plagiatanklagerne er politisk motiverede.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Marianna Stidsen for at få bekræftet opsigelsen, men det har endnu ikke været muligt.