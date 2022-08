Lyt til artiklen

Den folkekære klovnefigur Pjerrot må have fået et lettere anstrengt ansigtsudtryk.

I forlystelseshaven Dyrehavsbakken nord for København har Pjerrots Ishus haft besøg af Fødevarestyrelsen.

Resultatet af kontrolbesøget var nedslående.

Ishuset var så beskidt, at det udløste en sur smiley, en bøde på 5.000 kroner samt to opfølgende, gebyrbelagte kontroller.

»Langs hjørner, spotlampe og strømudtag i loftet ses spindelvæv med insekter. Der er sprøjt af indtørret væske i loft,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport.

Her står der yderligere beskrevet, at der lå et tykt lag støv på udsugningen på flere maskiner, herunder isdisken og en slushice-maskine.

Yderligere lå der brændte, daggamle og indtørrede popcorn i vasken i produktionsområdet.

Og et bord under candyfloss-maskinen fremstod med indtørret candyfloss, står der i kontrolrapporten.

Fødevarestyrelsens kontrollant indskærpede yderligere, at der ikke må være direkte adgang fra toilet til lokaler, hvor der håndteres og opbevares fødevarer. I dette tilfælde is og candyfloss.

Indskærpelsen var foranlediget af, at døren til toiletforrummet ikke var lukket under tilsynet.

Selvom Pjerrots Ishus har taget navn efter Bakkens maskot, har Pjerrot intet af gøre med driften af ishuset.

B.T. har været i kontakt med ishusets ejer Carsten Dahl og forholdt ham Fødevarestyrelsens kritik af hygiejneforholdene.

»Der er jo ikke så meget at kommentere til rapporten. Alle forhold blev selvfølgelig rettet øjeblikkeligt inden for en lille halv time,« siger han i en skriftlig kommentar.

Til gengæld er Carsten Dahl utilfreds med indskærpelsen vedrørende døren til forrummet til toilettet.

»Hvad angår døren til forrummet har jeg efterfølgende klaget til Fødevarestyrelsen og spurgt, om det kan være rigtigt, at man ikke engang må vaske et enkelt glas uden at lukke døren bag sig, hvilket denne kontrollant krævede, og som vi derfor fik en længere diskussion om,« udtaler Carsten Dahl.

Ifølge fødevarereglerne skal fødevarevirksomheder sørge for at holde alle døre lukket mellem toilettet og lokaler, hvor der håndteres og opbevares fødevarer, så man undgår gennemstrømning af luftbårne bakterier fra toilettet.

»I vores tilfælde vil det betyde, at man skal åbne/lukke døren efter sig intet mindre end otte gange, hvis man bare skal hente en lille ting på lageret,« siger Carsten Dahl.