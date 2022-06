Lyt til artiklen

En sur smiley fik for nylig bægeret til at flyde over for en pizzeriaejer på Nørrebro i København.

Ejerens reaktion var så voldsom, at Fødevarestyrelsens kontrollant måtte tilkalde politiet.

»Da det bliver klart for ham, at han skal have en bøde, eskalerer situationen,« siger Jakob Munkhøj Nielsen, der er fødevarechef l FødevareKøbenhavn under Fødevarestyrelsen.

Årsagen til bøden var, at dørene mellem forrummet til toilettet og til selve toilettet stod åbne.

Ifølge Jakob Munkhøj Nielsen skal forrummet fungere som en form for sluse for at undgå spredning af luftbårne bakterier ud til restauranten og køkkenet.

Alle toiletdøre skal derfor holdes lukket.

»Det vil kunne risikere at medføre norovirus, også kaldet Roskildesyge, Det er en af de mest almindelige årsager til akut maveonde og viser sig typisk ved kvalme, opkastning og diarré,« forklarer Jakob Munkhøj Nielsen.

Pizzeriaejeren kunne dog ikke se, hvad der var problemet.

»Vores døre virker fint, og vi har aldrig skulle høre noget for dem før,« bemærkede han ifølge kontrolrapporten.

Det ændrede dog ikke ved, at forholdet kostede ham en bøde på 5.000 kroner.

Men det ville ejeren ikke finde sig i.

Han smed derfor fødevarekontrollanten ud, inden tilsynet var afsluttet, og samtidig nægtede han at oplyse sit navn.

Fødevarestyrelsens kontrollant måtte derfor ringe til politiet og skrive kontrolrapporten færdig ude på gaden.

»Det er yderst sjældent, at vi må tilkalde politiet,« siger Jakob Munkhøj Nielsen.

Politiet dukkede efterfølgende op og fik ejeren til at oplyse sit navn.

Han fik i samme ombæring stukket kontrolrapporten i hånden af politiet, men rev den i stykker og bad fødevarekontrollanten om at gå.

Det kostede ham en yderligere bøde på 2.500 kroner.

Dertil er pizzeriaet sat under skærpet tilsyn, fordi det har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg.

»Det betyder, at der er skærpet opmærksomhed på virksomheden, og vi har mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug,« siger Jakob Munkhøj Nielsen.