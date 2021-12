En sjov aften omkring et bål i 2020 udsprang en idé pludselig fra gløderne. Jernalderlandsbyen Odins Odenses første mandekalender skulle selvfølgelig hedde 'Mænd med jern'.

Kort efter blev frivillige i jernalderlandsbyen spurgt, om de ville smide tøjet som kalendermænd, og derfra gik det slag i slag. Anne Marie Hybschmann, som er historieformidler og eventkoordinator i Odins Odense, instruerede, mens hendes kæreste Tue Skovgård Larsen fotograferede.

»Af med blusen, frem med topmaven og et lunt glimt i øjet, så kører vi,« siger Anne Marie Hybschmann om, hvordan det var at lave mandekalenderen.

I år var det naturligt at følge op med en kvindekalender, men det blev som ventet ikke helt så ligetil. Én ting var at tage billederne, en anden var at finde et passende navn.

»For du kan ikke have kvinder med jern, det lyder forkert,« siger Anne Marie Hybschmann og fortsætter:

»Så var der nogle, der på Facebook kommenterede, at den kunne hedde 'Kvinder får jern', men det er måske også lidt for voldsomt.«

Den kunne heller ikke hedde kvinder med stål, og til sidst besluttede de at lave en afstemning på Facebook.

»Det er sjældent, jeg har hørt fra så mange mennesker i løbet af to timer,« siger Anne Marie Hybschmann.

Da kalenderen Iron Maidens blev lavet, fandt Anne Marie Hybschmann hurtigt ud af, at det var noget helt andet at have kvinder foran kameraet - de var langt mere generte end mændene kalenderen for 2021. Foto: Tue Skovgård Larsen Vis mere Da kalenderen Iron Maidens blev lavet, fandt Anne Marie Hybschmann hurtigt ud af, at det var noget helt andet at have kvinder foran kameraet - de var langt mere generte end mændene kalenderen for 2021. Foto: Tue Skovgård Larsen

Resultatet af afstemningen og kalenderens navn vender vi tilbage til. Først skal vi lige forbi et par får og nogle afklædte kvinder.

For formålet med, at Anne Mette Hybschmann og hendes kæreste, der er formand for foreningen Odins Odense, i første omgang lavede en kalender, var at samle ind til driften af jernalderlandsbyen. De frivillige skal have kaffe, og fårene skal have mad, og den slags er svært at søge penge til hos fonde og i puljer.

Derfor faldt det på et tørt sted, da mandekalenderen sidste år samlede 9000 kroner ind til foreningen. Det regnestykke krævede, at ingen fik rabat.

»Vi køber endda vores egen kalender, Tue og jeg. Vi giver også 120 kroner for en kalender, vi selv har lavet. Så ubeskåret er virkelig ubeskåret,« siger Anne Marie Hybschmann med eftertryk.

Kvindekalenderen for 2022 blev i første omgang lavet i et mindre oplag, fordi de frygtede, at interesse for foreningens kalender var falmet. Men indtil videre tyder salget på det modsatte.

»Vi har allerede solgt halvdelen af dem, vi har bestilt, og jeg fik dem i fredags.«

Anne Marie Hybschmann er ovenud glad for, at kalenderen er blevet taget godt imod. For det skulle vise sig at kræve andet og mere at tage billeder af kvinderne.

»Vi havde egentlig mere tænkt, at det skulle være en slags mekanikerkalender, men det var de ikke meget for.«

Kvinder i forskellige aldre og typer er repræsenteret på de 12 billeder. Overskuddet af salget fra kvindekalenderen går til drift af jernalderlandsbyen Odins Odense, herunder mad til fårene. Vis mere Kvinder i forskellige aldre og typer er repræsenteret på de 12 billeder. Overskuddet af salget fra kvindekalenderen går til drift af jernalderlandsbyen Odins Odense, herunder mad til fårene.

»Man kan ikke sige til 12 kvinder, 'Af med blusen, frem med hængepatterne og et varmt glimt i øjet.' Det har ikke den helt samme appel for at få dem overtalt,« siger Anne Marie Hybschmann.

I øvrigt er hun selv en af kalenderkvinderne og kender alt til forfængelighed. Både på egne, men også kærestens vegne, da han var med i sidste års kalender.

»Sidste år, da jeg tog billedet af ham, satte jeg også et sjold op foran ham, så jeg var fri for at sige, han skulle trække maven ind. For selvfølgelig skulle min kæreste også se godt ud på sit billede. Vi er jo alle sammen lidt forfængelige,« siger hun med et grin.

Alt i alt er hun godt tilfreds med kalenderen, som hun synes, lykkedes med at blive pikant uden at blive vulgær.

»Vi viser, at der er noget særligt ved vores kvindemodel til hver måned. Uden at udstille hende, men hvor vi går til grænsen af, hvad hun selv er tryg i.«

Derfor håber hun også, at der kommer godt salg i kalenderen, der efter afstemningen fik navnet 'Iron Maidens'. I mellemtiden er der kun tilbage at spekulere på, om der kommer en kalender mere til næste år, og hvad den i givet fald skal indeholde.

»Så lang tid vi synes, det er sjovt, og så lang tid der er købere, laver vi en. Men vi har ikke besluttet, hvad vi vil gøre næste år. Det kommer an på, hvordan den her bliver taget imod.«