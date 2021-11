Mandag eftermiddag var Peter Justs kone, Bunyakorn Poonpunga, på shoppetur.

Men da ruten nåede favoritbutikken H&M, kom hun i karambolage med en fremmed kvinde.

»Kvinden sætter foden i svingdøren og råber efter min kone, at hun skal holde afstand og at 'sådan en udlænding som hende ikke skal komme og sprede corona',« siger Peter Just.

En kommentar, der efterlod Bunyakorn Poonpunga chokeret og paf.

Heldigvis var der en forbipasserende mand, der overværede hele seancen. Og den mand håber Peter Just nu at komme i kontakt med.

»Jeg er så glad for, at der var én, der brød ind og hjalp min kone. Vi vil gerne sige tak og belønne ham med en flaske rødvin eller noget i den stil,« siger Peter Just.

For oplevelsen har sat sig hos Bunyakorn Poonpunga. Også selvom det langtfra er første gang, at hun må lægge øre til den slags i det offentlige rum.

Hun flyttede til Danmark for fire år siden og går på sprogskole for at lære det danske sprog.

Særligt når hun færdes alene, bliver hun mødt med racistiske kommentarer.

»Det er også sket, at en kvinde på gaden har peget fingre ad min kone og råbt: 'ad, corona!', for så at gå i en stor bue uden om hende,« siger Peter Just:

»Jeg prøver at trøste hende med, at 'der altid vil være idioter', men når man oplever den slags hadske kommentarer ofte, så bliver man ked af det. Det sætter sig i hende.«

Derfor har han en klar appel til danskerne: »Kan vi ikke behandle hinanden bedre?«

I 2020 fremlagde Institut for Menneskerettigheder en rapport, der netop omhandlede coronarelateret had mod minoriteter i det offentlige rum.

Her kom det frem, at mange minoritetspersoner – herunder personer med asiatisk udseende – har følt sig særligt udsat for chikane og had under covid-19-epidemien.

»Krisetilstande, såsom coronapandemien, kan forstærke nogle af de tendenser, der allerede findes i samfundet. Og det, der især er sket under corona, er, at man ser hinanden mere an. Krisen har talt til en frygt eller en afstandtagen i folk,« siger Tinne Steffensen, der er specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder:

»Det, vi så under covid-19-epidemien, var en særlig form for had, der er målrettet bestemte minoriteter. Flere beskyldes for at være 'smittebærere', hvilket må siges at være en ret indgribende og grov form for anklage.«

Og det sætter sine tydelige spor. Ifølge Tinne Steffensen resulterer det i, at flere undgår offentlig transport, specifikke steder eller i det hele taget ændrer adfærd i det offentlige rum for at undgå chikane.

Derfor efterspørger Institut for Menneskerettigheder, at regeringen laver en handleplan mod hadforbrydelser og hadtale, således at man kan forebygge den slags situationer.