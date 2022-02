Boxmadrasser, foldemadrasser, topmadrasser og skummadrasser.

De står på gadehjørner, i gyder og på fortovet foran hoveddørene. Stort set hver dag finder Peter Bakker en ny – og tager et billede af den.

For kan det virkelig være rigtigt?

Billedet poster han på Instagramprofilen mattresses_of_aarhus, der efterhånden er blevet et stort katalog over forskellige typer af madrasser.

De fleste er i en ret sølle tilstand, for de er blevet sat ned på gaden for at blive smidt ud – men fotograferet bliver de.

Peter Bakker kommer oprindeligt fra Amsterdam, men har boet i Danmark i 25 år. 12 af dem i Aarhus.

Hans datter fortalte ham i sommeren 2020 om en Instagramprofil, der delte billeder af efterladte madrasser i Amsterdam. Det gav ham ideen til at starte samme profil i Aarhus, hvor han også havde bemærket, at de stod på gader og stræder.

»Siden da jeg har fotograferet madrasserne nærmest hver dag,« siger Peter Bakker til B.T.

Han anslår, at han i hvert fald har fundet madrasser i 100-150 gader inden for Ringgaden i Aarhus. Faktisk har han lavet en liste over de gader, hvor han endnu ikke har taget billeder af en gammel madras. Den liste er efterhånden blevet meget kort.

Synes du, det er okay, at man sætter gamle madrasser ned på gaden?

»I Aarhus er de bare på gaden overalt i midtbyen. Jeg cykler altid en omvej hjem for at se, om jeg kan finde nogle, og det kan jeg næsten altid.«

B.T. Aarhus har ad flere omgange beskrevet problemer med storskrald i byen, senest i Øgaderne, hvor madrasserne ofte står side om side med aflagte komfurer og skabslåger.

Det har Peter Bakker også bemærket.

»Der gemmer sig også et skjult budskab i min profil, for det er lidt underligt, at folk bare stiller madrasserne på gaden og tror, at andre fjerner dem,« siger han.

Nogle steder ser han, at folk har sat sedler op på madrasserne om, at storskrald er bestilt. Andre steder kan madrasserne stå længe, før de bliver fjernet.

Og selvom han har det sjovt med at tage billeder af dem, så er det ikke hans håb, at der mængden af materiale vokser.

»Jeg ser hellere færre madrasser i gaderne end flere, selvom jeg har min Instagramprofil,« forklarer Peter Bakker.

Hvis du også har bemærket de mange madrasser på gaden, kan du 18. marts være med i en helt unik madras-konkurrence.

Café Mellemfolk inviterer nemlig til »Gæt Hvor Madrassen Ligger«-konkurrence. På storskærm vil Peter Bakker vise billeder, hvorefter deltagerne skal finde ud af, hvilken gade madrassen blev fotograferet i, blandt andet med hjælp af Google Street View.

»Jeg synes bare, det er sjovt. Det bliver en sjov oplevelse at se, om folk kan gætte det,« fortæller Peter Bakker.

Mattresses_of_aarhus er langt fra den eneste af sin slags. Instagram-konti verden over poster ligesom Peter Bakker billeder af de efterladte madrasser. Udover i Aarhus og i Amsterdam strækker det sig eksempelvis over Berlin, Vancouver og Melbourne.