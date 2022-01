Gamle sofaer, plettede boxmadrasser, skabslåger, gryder, potter og pander.

Det er bare nogle af de ting, man kan være 'heldig' at støde på, hvis man går en tur gennem Øgaderne i Aarhus midtby.

»Det er et kæmpe problem, og det har irriteret mig i lang tid. Jeg bor i Samsøgade, og det ser forfærdeligt ud,« siger Lone Prisholm Sørensen til B.T.

Hun har den seneste tid bemærket den kedelige tendens, der forleden fik hende til tasterne i den lokale Facebook-gruppe med et håb om, at folk bliver bedre til at håndtere deres skrald.

På en ti minutters gåtur i området onsdag i denne uge stødte hun på alt fra en forladt indkøbsvogn til visne juletræer og gammelt service.

»Det flyder i ugevis, derfor tænkte jeg også, at nu må jeg gøre noget. Jeg må gøre opmærksom på problemet i stedet for bare at blive irriteret over det.«

Det er ikke bare Lone Prisholm Sørensen, der bemærket de store mængder affald og storskrald, der bliver efterladt på gaden i området.

Hos AffaldVarme i Aarhus, der blandt andet står for storskraldsordningen i kommunen, har man i lang tid haft blikket rettet mod netop Øgaderne.

»Det er rigtigt, at der af og til er nogle, der glemmer at man faktisk skal bestille storskrald for at få det fjernet,« fortæller Lene van der Raad, chef for genbrug og energi i AffaldVarme Aarhus, som uddyber:

»Særligt i Øgaderne prøver vi at informere, hvor vi kan få lov, eksempelvis i lokale Facebook-grupper, hvor vi fortæller om muligheden. I perioder har der i området her været en udfordring, men vi har personale, som blandt andet hver dag tjekker, at de nedgravede containere fungerer.«

I Aarhus har man faktisk en helt særlig god ordning for storskrald, fortæller Lene van der Raad.

Gennem AffaldVarme kan man kvit og frit bestille afhentning af de ting, der er omfattet storskraldsordningen, og få det hentet på sit gadehjørne.

Tilsyneladende er der flere, der har overset den ordning. Det er i hvert fald, hvad Lone Prisholm Sørensen oplever.

»På et tidspunkt stod der i lang tid et gammelt komfur ovre på den anden side af vejen, fra hvor jeg bor. Jeg måtte til sidst selv ringe og bestille storskrald, for ingen andre gjorde det,« fortæller hun.

Hun tror, beboerne i området til en vis grad har vænnet sig til synet af de aflagte møbler og andet skrald.

»Folk tænker muligvis, at hvis andre gør det, så kan jeg også. Så står det pludselig overalt, så folk nærmest vænner sig til at se det, modsat hvis en enkelt ting står og skriger.«

»Man har lukket øjnene for det og håber, at andre kommer og fjerner det.«

Men det er ikke tilfældet. Hos AffaldVarme Aarhus kan de ikke bare fjerne ting, der ikke er bestilt afhentning til. For de kan i teorien ikke vide, om det er storskrald, eller om det er noget, nogen vil beholde.

»Det, man køber og slæber op i lejligheden, har man også selv et ansvar for at skille sig af med igen,« siger Lene van der Raad.

Der er dog en lille undtagelse. For det er ikke meningen, at gaderne skal sande til i skrald, forklarer hun. Så er der ting, der har stået meget længe, så får de afhentet tingene.

»Men folk må hanke op i sig selv, vi rydder ikke bare op efter dem,« slår hun fast.

Lone Prisholm Sørensen håber, at beboerne i området bliver bedre til netop at rydde op efter sig selv.

»Jeg synes, vi har et ansvar for, at her ser nogenlunde ud,« siger hun afslutningsvis.