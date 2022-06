Lyt til artiklen

I lang tid har Pernille Christensen fra Valby i København ikke kunnet sove, når solen stod op.

Det er ikke, fordi hun mangler gardiner, men fordi hun har nogle meget larmende naboer: Måger.

Det har stået på i flere år.

»Jeg er kontorelev, og sidste måned mødte jeg ofte op i skole nærmest som en sæk kartofler. Jeg var så træt,« siger hun

Pernille Christensen og hendes kæreste. Foto: Privatfoto Vis mere Pernille Christensen og hendes kæreste. Foto: Privatfoto

Mågerne ude foran hendes lejlighed skriger i alle døgnets lyse timer. Og dem er der mange af i sommerhalvåret.

Det er så slemt, at hendes kæreste, der er uddannet tekniker, har måtte bygge en form for lydmur, så hun kan sove. En form for anordning, der gør det muligt at få kold luft ind, så hun ikke behøver at åbne et vindue og lukke larmen ind i de varme måneder.

»Nu sover jeg bedre, men en dag som i dag, hvor jeg arbejder hjemme, er det alligevel svært for mig at holde koncentrationen,« siger hun, da B.T. taler med hende.

På videoen øverst i artiklen kan du høre larmen fra mågerne, hvor Pernille Christensen bor.

Sådan ser lydmuren ud, som Pernille Christensens kæreste har bygget. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan ser lydmuren ud, som Pernille Christensens kæreste har bygget. Foto: Privatfoto

Hun forklarer, at der ikke er noget at gøre ved det. Det har hun undersøgt.

Der er ikke ressourcer hos hendes ejendomskontor til at bekæmpe mågeplagen.

»Larmen er så ulidelig, at jeg nogle gange ville ønske, at jeg kunne flytte,« siger hun og understreger, at hun ikke mener, mågerne ikke skal have lov til at være der.

»Hvis bare de ville lade være med at skrige så meget.«

B.T. skrev for nylig om Nina Nielsen fra Odense, der har været nødt til at omlægge den rute, hun går med sine hunde. Hun var bange for at blive angrebet af de larmende og aggressive måger, der er i hendes område. Sidste år skrev vi om episoder i Aalborg, hvor Nordjyllands Politi efterforskede en sag, hvor de mistænkte borgere for at forgifte måger i byen for at slippe af med dem.

Og det er langt fra de eneste historier B.T. har bragt om problemet.

Naturvejleder og mågeekspert Jørn Dyhrberg Larsen fortæller, at mågerne nok er kommet for at blive. Det samme er deres skrig og aggressive adfærd.

»De bruger byerne i højere grad end tidligere som yngleplads, fordi der er så mange nybyggerier med flade tage. Tidligere fandt man mest de flade tage i industrikvarterer, men nu er de også inde i byerne,« siger Jørn Dyhrberg Larsen.

»Byen er et godt sted for dem at finde føde. Der er mange åbne skraldespande, og er de rigtig heldige, så har nogen tabt en halv shawarma på vej hjem fra byen,« siger mågeeksperten.

Når mågerne bliver aggressive, så er det ofte, fordi de passer på deres unger, forklarer Jørn Dyhrberg Larsen.

»Det er ikke altid, man kan se mågeungerne, men det er ofte årsagen til, at de angriber mennesker og afgiver de her høje skrig.«