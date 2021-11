Pernille Nergaard bor i Pakhusene på 11.-etage på Aarhus Ø. Herfra har hun noget nær drømmeudsigten over både vandet og Aarhus by. Men en ting ødelægger det hele.

Skrald. Og meget af det.

For på Aarhus Ø flyder det med skrald i flere lag, og det har det gjort i lang tid.

»Jeg har boet her i to år, og det har stået på i alt den tid,« siger hun og tilføjer:

»Det gør ondt i mig at se ting, der først og fremmest ligger og flyder. Men så gør det også ondt at se ting, der bliver ødelagte, som folk kunne have gavn af.«

Pernille fortæller, at det især er meget slemt den 1. og 15. i hver måned. Her flyder det med sofaer, kommoder, senge og alt, hvad folk ellers ikke lige gider tage med, når de flytter fra deres lejlighed.

»Skraldet i videoen har måske ligget der en uge eller længere. Hvis folk ser, der i forvejen ligger ting, så smider de jo bare deres, og så hober det sig op,« fortæller hun.

Den seneste uge har skraldet fyldt ekstra meget på Aarhus Ø. Der er nemlig blevet fjernet en container, der ellers har kunnet tage sig af noget af det, folk vil smide ud.

Det var også baggrunden for, at Pernille lagde en video på Facebook, der viser, hvor slemt det står til.

Her har flere kommenteret, og folk er mildest talt ikke tilfredse med det, de selv kalder »svineriet.«

»Det er et kæmpeproblem, at der ikke er et sted, hvor man kan smide tingene. Der er et eller andet, der går rivende galt herude,« fortæller hun.

I denne uge har der ikke været nogen container til at tage en del af skralden, som bare har hobet sig op. Foto: Privatfoto Vis mere I denne uge har der ikke været nogen container til at tage en del af skralden, som bare har hobet sig op. Foto: Privatfoto

Pernille Nergaard har sågar overvejet at lave en lille butik med alle de ting, der står og flyder, så andre kunne få gavn af det.

»Det er virkelig vildt. Der står tit nærmest hele lejligheder. Der er nogen, der skal gøre noget ved det her,« siger hun.

Og noget er i løbet af mandagen blevet gjort.

Efter videoen har været på Facebook det meste af dagen, er skraldet nemlig blevet fjernet.

»Jeg ved ikke, om det er videoens skyld, men noget er sket. Men der går sikkert kun et par dage, så flyder det igen. Vi har brug for en permanent løsning.« fortæller hun.

B.T. Aarhus arbejder på at få en kommentar fra Newsec, der står for driften på Havneholmen.