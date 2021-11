Der er sket en alvorlig færdselsulykke på Allinggårdsvej i Silkeborg.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi over for B.T.

»Der er sket et solouheld omkring 15.08, og vi får at vide, at der er en mand fastklemt i sin bil,« forklarer vagtchefen til B.T.

Vagtchefen forklarer yderligere, at mandens tilstand er alvorlig og han er fløjet til Skejby Hospital med en lægehelikopter for behandling.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Billeder fra stedet viser, at manden er endt ud i skovkanten og har kollideret med et eller andet.

Manden var den eneste i bilen og havde ikke ramt andre i trafikken.

»Vi er ved at pakke det sidste sammen og sikre bilen, før vi forlader stedet,« lyder det yderligere fra vagtchefen.

Politiet oplyser yderligere, at manden er uden for livsfare.

B.T. følger sagen.