Tilbage i marts sidste år blev 40-årige Per Strandstoft mødt af et chokerende syn, da han på sin mountainbike drønede gennem Staurby Skov ved Middelfart.

Midt på skovens nyanlagte mountainbikestrækning var han nemlig ved at påkøre 10-12 mænd, der åbenlyst havde sex med hinanden i skoven.

En oplevelse, som nu – godt og vel et år efter – har resulteret i, at han holder sig væk og har fundet alternative cykelruter.

»Jeg cykler stadigvæk på min mountainbike. Men jeg har taget et aktivt valg om ikke at cykle lige der for at undgå lignende situationer,« fortæller Per Strandstoft til B.T.

Staurby Skov er et område, som de sidste mange år har været forbundet med et mødested for mænd, der har sex med hinanden.

I januar 2021 udvidede Middelfart Kommune derfor mountainbikesporet med en rute yderligere, som det viste sig var fordi, at kommunen ønskede at stoppe de seksuelle eskapader.

Men det er dog ikke på grund af de mange mænds færden i skoven, at Per Strandstoft har valgt at omlægge sin rute.

For hans skyld må de nemlig »hjertens gerne« være der, men det er mere faktummet om, at han ikke vil blande sin sport sammen med de sexdyrkende mænd.

»Jeg har virkelig ikke noget imod de folk, der dyrker sex derude, tværtimod. De skal bare have lov til at fyre den af, alt det de vil. Men det skal bare ikke lige være der, hvor vi cykler,« fortæller Per Strandstoft og fortsætter:

»Det kunne også lige så godt være en 13-årig pige, der kom cyklende på sin mountainbike, og hun ville måske ikke tage det på samme måde som jeg,« siger han.

På trods af at det kun er et års tid siden, at Per Strandstoft berettede om hændelsen i skoven, oplyser Middelfart Kommune til TV 2 Fyn, at der ikke er kommet nye henvendelser om folk, der har oplevet lignende i skoven.

»Vi hører faktisk ikke noget til, at der er problemer. Vi får ikke nogen henvendelser om, at folk føler sig utrygge,« siger Hanne Laursen, der er natur- og miljøchef i Middelfart Kommune, til mediet.

Per Strandstoft mener dog, at den udmelding kan have noget at gøre med, at der ikke har været ligeså mange ude at cykle med årstiden taget i betragtning.

»Jeg ved, at der var en episode kort tid efter min, men man skal også tænke på årstiden imellem,« siger han og peger på, at der ikke er lige så mange, der cykler i vinterperioden.

Slutteligt afslutter Per Strandstoft da også med ordene om, at han ikke håber, at de sexdyrkende mænd fra skoven føler sig presset væk på grund af episoden. Ifølge ham har mændene nemlig ligeså meget ret til at være i skoven, som dem, der cykler på mountainbike.