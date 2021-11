»Har du et minut?«

Sådan lyder første linje på én af de mange falske e-mails, der er i øjeblikket tikker ind i flere af danskernes mailindbakker.

Her udgiver en række svindlere sig nemlig for at være fra danske myndigheder, institutioner og foreninger, hvor de skriver, som var de modtagerens chef.

Problemet er bare, at det hele er fup og fidus, og derfor skal man være ekstra opmærksom, hvis man modtager sådan en mail. Det advarer Forbrugerrådet Tænk om via deres app 'Mit Digitale Selvforsvar'.

I advarslen oplyses det, at mailen kan virke ganske troværdig, og hvis man besvarer den, vil svindlerne typisk opfordre modtageren til at oplyse kortoplysninger på snedig vis. For her kan mailen lyde således:

»Jeg har brug for, at du skaffer mig nogle gavekort, jeg har et par mennesker, jeg vil sende gaver til. Lad mig vide, om det er muligt for dig at få dem lige nu, så jeg kan fortælle dig, hvilket produkt der er behov for, og beløbet, du vil blive refunderet.«

Gode råd til at undgå svindel: Modtager du en falsk mail, skal du ikke reagere på denne.

Myndigheder anmoder aldrig om betalingskortoplysninger, NemID eller andre lignende.

Del aldrig dine kort- eller personoplysninger.

Har du allerede videregivet dine oplysninger, så sørg for at standse skaden. Evt. ved at spærre dit betalingskort eller dit NemID eller kontakte din bank.

Er der sket et misbrug så anmeld det via politi.dk Kilde: Politiet.dk og Sikkerdidital.dk

Ifølge Ulla Malling, som er projektleder, hos Forbrugerrådet Tænk, er denne type svindel dog ikke noget nyt.

»Det er desværre et kendt fænomen, vi har set før, som kaldes CEO-svindel. I denne type mails forsøger svindlerne typisk at udgive sig for at være en fra virksomheden, og kan for eksempel skrive, at de sidder i møde, og modtageren af mailen skal hjælpe med et presserende problem,« fortæller hun til B.T.

Typisk opstår denne type svindelnumre i forbindelse med ferier og lignende, hvor virksomhedernes procedurer i forvejen kan være en smule anderledes end normalt, fortæller hun.

Men på trods af det, er det altså vigtigt, at man tænker sig om en ekstra gang, således man ikke hopper i fælden.

»Det er vigtigt, at man ikke reagerer på mailen, hvis man modtager den. Det er bedre, at man tænker sig om en ekstra gang, og man stiller sig selv spørgsmålet ‘Kan det nu også have sin rigtighed’?,« fortæller Helle Malling.

Er man den uheldige modtager af mailen, lyder opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk derfor på:

»Man skal være super skeptisk, hvis man modtager sådan en mail. Tal i stedet med en kollega eller ring til den person, der påstår at sende mailen, inden du foretager dig noget,« fortæller hun til B.T.