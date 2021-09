Kendte fragtfirmaer som GLS og UPS, er taget som gidsler i sager om en ny slags internetsvindel.

Hvis du sælger dine brugte sager på DBA, Facebook Marketplace eller diverse andre steder, skal du straks finde din kritiske sans frem.

Til DR fortæller Silvia Jensen, der sælger varer på Facebook Marketplace, at hun på et tidspunkt havde en tilsyneladende ivrig køber i indbakken:

»Jeg blev kontaktet af en mand, der skrev, at han havde travlt med sit arbejde og derfor ikke kunne hente varen selv. Men han ville sende en fragtmand fra UPS med en kuvert med penge. Og så skulle jeg sende varen retur med UPS.«

Silvia Jensen gik med til aftalen, men modtog et besynderligt link fra manden, som hun skulle klikke på, før handlen kunne gå igennem. Men da hun var bekendt med phishing, for eksempel e-mail sendt fra kriminelle, hvor afsender virker troværdig, valgte hun at slette beskeden og blokere den falske køber.

At nævne fragtvirksomheders navne såsom GLS eller UPS kan få nogle til at hoppe i fælden.

Det oplever de hos LCIK, politiets landsdækkende venter for it-relateret økonomisk kriminalitet, der kan fortælle, at de falske købere sender links ud, hvor sælger skal overføre penge for fragten eller for at få varen forsikret.

Hos Facebook, hvor Silvia Jensen fra tid til anden sætter varer til salg, er de klar over, at denne type kriminalitet finder sted. De opfordrer til, at folk benytter sig af de redskaber, der stilles til rådighed på det sociale medie.