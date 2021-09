I Svendborg gik det vildt for sig i de tidlige morgentimer.

For en mand valgte at sætte sig bag rattet i sin bil for at træffe en masse dårlige beslutninger.

Han kom kørende mod et lyskryds med rødt lys, men valgte at trodse færdselsreglerne for at fortsætte ind i krydset med høj hastighed.

Et andet sted i krydset, hvor der var grønt, kørte en anden bilist frem, men bilisten opdagede hurtigt, at der var nogen, der kørte mod ham med høj hastighed. Heldigvis bremsede bilisten hårdt op og undgik dermed med nød og næppe at blive ramt.

Bilisten fulgte herefter vanvidsbilisten et godt stykke.

»Anmelderen gør et godt stykke arbejde. Han kører efter og konstaterer, at manden er kørt galt,« siger vagtchef Henrik Strauss ved Fyns Politi og fortsætter:

»Han vælger at køre videre med udløst airbag, og anmelderen følger med videre, indtil vi (politiet, red.) kan få bragt det hele til standsning.«

Turen endte i Skårup nordøst for Svendborg, hvor politiet anholdte manden. Her blev det også konstateret, at han var beruset.

Manden fik taget en blodprøve og kunne gå fra politistationen. Uden sin bil – vel at mærke – da den er blevet konfiskeret. Derudover er han blevet sigtet efter paragraf 252 for at udsætte andre for fare, men også for spirituskørsel.

Og til manden, der valgte at køre efter den berusede bilist, er der stor ros fra politiet for hans indsats.

Ingen kom til skade.

Politiet modtog anmeldelsen lørdag klokken 6.33.