Den mand, som er mistænkt for at have dræbt en 41-årig kvinde i Aalborg, er lørdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Og her kom det frem, at den mistænkte, 52-årig mand erklærer sig skyldig i drab.

Omvendt blev det også slået fast, at han for nuværende nægter at udtale sig yderligere i sagen.

Ved du noget, eller overværede du episoden, vil B.T. meget gerne i kontakt med dig. Skriv til os på 1929@bt.dk. Mange tak.

På adressen er der blevet lagt blomster her til formiddag. Foto: presse-fotos.dk Vis mere På adressen er der blevet lagt blomster her til formiddag. Foto: presse-fotos.dk

Det var også kun det, den fremmødte presse fik at vide, inden grundlovsforhøret fortsatte.

Politiet anmodede nemlig om, at det resterende grundlovsforhør skulle foregå bag lukkede døre, hvilket dommeren gav medhold i. Det betyder blandt andet, at politiets beviser mod manden ikke kommer frem i offentligheden. I hvert fald for nu.

Knap et kvarter senere blev dørene atter åbnet, hvor der blev afsagt kendelse.

Den 52-årige er blevet varetægtsfængslet frem til 5. oktober. Dommeren kaldte desuden sagen for 'grov'.

Derudover skal den mistænkte igennem en mentalundersøgelse.

Drabet på den 41-årige kvinde blev begået fredag klokken 18.15, hvorefter politiet hurtigt blev alarmeret.

Kvinden blev hurtigt fragtet til hospitalet i kritisk tilstand, men afgik kort tid efter ved døden.

Politiet har siden tidlig fredag aften afhørt borgere, der overværede drabet. Ved grundlovsforhøret lagde politiet vægt på, at efterforskningen fortsat er i tidligt stadie, og afhøringerne er langt fra overstået.

Endnu har politiet ikke klarlagt, hvad der nøjagtigt er foregået.

»Vi har mange efterforskningsskridt foran os i de kommende timer og dage for at få det fulde overblik,« sagde vicepolitiinspektøren Anders Uhrskov til Ritzau fredag og tilføjede:

»Vi ved, at der var mange vidner. Dem har vi afhørt i løbet af aftenen, ligesom at det psykosociale beredskab er aktiveret til at tage hånd om dem,« fortæller vicepolitiinspektøren.

Som led i efterforskningen vil politiet også gerne høre fra andre, der har oplysninger i sagen.

Har man det, bedes man kontakte politiet på telefon 1-1-4.