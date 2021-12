I oktober måned var antallet af ledige det laveste i næsten 13 år.

På landsplan udgør de ledige blot 87.900.

Der er dog stadig mangel på arbejdskraft. Ifølge Danske Handikaporganisationers beregninger står intet mindre end 49.000 danskere med handicap klar til at komme i arbejde og kan starte inden for et par uger. Det skriver Avisen Danmark.

Alligevel får de ikke de job, de søger. Hvorfor?

Ifølge Erik E. Simonsen, der er vicedirektør på beskæftigelses- og arbejdskraftsområdet i Dansk Arbejdsgiverforening er det reelle tal for handicappede, der er jobklar dog omtrent 33.000, da de resterede borgere ikke aktivt søger arbejde - hvilket, af gode grunde, kan være en af forklaringerne på, hvorfor den del ikke bliver tilbudt en ansættelseskontrakt.

Han kan dog godt se problematikken i, at så stor en del af borgerne forgæves søger job, når nu manglen på arbejdskraft stadig hærger.

»Vi skal finde en vej til, at menneskerne i den her gruppe kommer i gang på arbejdsmarkedet. Det er helt forkert for både dem, virksomhederne og samfundet generelt, hvis ikke vi udnytter de ressourcer, vi har,« fortæller han til mediet.

Og det kan Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer, nikke genkendende til.

Han mener, en stor chance forpasses ved ikke at gribe fat om den iver, mange i denne gruppe har for at komme i arbejde. Ifølge ham er netop folk med handicap underrepræsenterede på arbejdsmarkedet - noget, denne problemstilling i den grad tydeliggør.

Spørger man Thorkild Olesen er en del af forklaringen, at der slet og ret ikke er nok viden om handicap. Det kan medføre en bekymring hos en potentiel arbejdsgiver, da de muligvis ikke helt ved, hvad kan forvente af en medarbejder, der har et handicap.

Her skal man dog huske på, at der også er hjælp at hente fra jobcentrene, i tilfælde af, at der skal købes særlige remedier ind til den ansatte. Det kan eksempelvis være en stol, der er speciallavet og dyrere end normalt.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening drømmer man da også om et sted, hvor man kan blive rådgivet omkring ting som ovenstående. For hvis en arbejdsgiver på forhånd ved, hvilke udfordringer, der kan være, ved at ansætte en borger med handicap, og bliver rådgivet i det, kan det på sigt måske skabe rum for endnu flere ansættelser til de arbejdshungrende.