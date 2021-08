Studiestarten står for døren, og det betyder samtidig, at tusindvis af kommende studerende er på boligjagt.

Det kan på sin vis være svært nok bare at finde frem til en lejlighed, du gider at bo i. Men der stopper besværet ikke. Svindlere står nemlig i nogle tilfælde parate til at udnytte situationen og franarre dig dine penge.

Heldigvis er der hjælp at hente, hvis du vil undgå at havne i svindlernes klør. Østjyllands Politi kommer her med nogle gode råd:

Undersøg, hvem der ejer boligen. Hvis du skal leje gennem en privat, er det en god idé at kræve at se dokumentation for ejerskabet. Du kan se, hvem der ejer boligen på tinglysning.dk eller boligejer.dk.

Betal ikke penge for en bolig, du ikke har set. Det gælder både depositum, forudbetalt leje og husleje. Det er altid en god idé at se boligen, inden du underskriver lejekontrakten og overfører penge til udlejer.

Insister på at få lejligheden fremvist, og tjek ved samme lejlighed, at navn stemmer overens på kontaktperson, postkasse og hoveddør/dørtelefon. Er det ikke muligt at få fremvist lejligheden, bør du overveje, om der er tale om et reelt lejemål.

Østjyllands Politis anbefalinger kommer, efter at en kvinde og hendes datter torsdag aften henvendte sig ved politigården i Aarhus, da de netop var blevet snydt af en falsk udlejer.

Datteren havde via Facebook fundet en lejelejlighed i M.P. Bruunsgade, og de var blevet sat i kontakt med ham, der angiveligt stod som udlejer. De skrev frem og tilbage via WhatsApp og indgik en lejekontakt, hvori det fremgik, at kvinderne skulle overføre et depositum i to omgange, hvilket de gjorde.



Da kvinderne ankom til Aarhus torsdag, var det ikke længere muligt for dem at få kontakt til udlejeren, og de måtte indse, at de var blevet snydt.

Politiet efterforsker nu sagen nærmere med henblik på at finde frem til den falske udlejer, og hvis du har brug for flere af politiets gode råd til ikke at havne i samme situation, kan du finde dem på her.