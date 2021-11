Mangler du et skud jul til at komme i den rette højtidsstemning?

Så skal du måske overveje at tage til den allermest julede julekoncert nogensinde afholdt i Odense - som bagmændene selv kalder det.

»Man kommer ikke til at gå derfra, uden at være i julestemning,« lover Susanne Buch, der er formand og fløjtespiller i Odense Politiorkester, Danmarks største af slagsen - det vender vi tilbage til.

For først har B.T. udbedt svar på, hvordan orkesteret kan garantere, at de i år afholder den mest julede julekoncert.

Orkesteret er i dag meget større end i sine unge år, hvor syv politimand startede orkesteret. Foto: Henning Rix Vis mere Orkesteret er i dag meget større end i sine unge år, hvor syv politimand startede orkesteret. Foto: Henning Rix

»Hvert år er vores julekoncert unik, og vi forsøger at lytte til publikum, og derfor har vi besluttet, at hele anden halvdel af julekoncerten er julemusik i år, samtidig med at mere er på dansk,« fortæller fløjtespilleren, der har været med i orkesteret de sidste 21 år.

»Og det er ikke gamle julesalmer, men al slags julemusik, vi kommer til at spille,« tilføjer hun.

I år gæster solisterne Søren Sko og Mikkel Schrøder koncerten. Søren Sko har sange fra sin nye EP ‘I al elskværdighed’ med, mens Kor a la Carte lægger stemme til julesangene. Det er orkestrets julekoncert nummer 79 i år.

»Jeg kan love dig for, at der ikke er en i orkestret, der ikke vil være med. Det er årets absolutte højdepunkt. Jeg har selv kun misset én julekoncert, fordi jeg var gravid,« siger Susanne Buch.

Mikkel Schrøder og Søren Sko er årets to gæstesolister, som her øver med Odense Politiorkester inden julekoncerterne. Foto: Henning Rix Vis mere Mikkel Schrøder og Søren Sko er årets to gæstesolister, som her øver med Odense Politiorkester inden julekoncerterne. Foto: Henning Rix

Odense Politiorkester har eksisteret i 91 år og startede ud med at bestå af syv politimænd. Nu er det et af Danmarks største harmoniorkestre. Langsomt er orkestret åbnet op for civile, og i dag er det primært ikke politifolk, der spiller i orkestret.

Der er i dag 64 musikere i orkestret, der består af blæseinstrumenter som trumpeter og fløjter. Og det er noget helt specielt at være en del af det store orkester.

»Det handler ikke bare om musikken. Fællesskabet er virkelig vigtigt, for hvis ikke alle mand tropper op hver gang, så kan orkesteret ikke fungere - så spiller musikken ligesom ikke.«

»Så vi har også været bekymret for, her under coronanedlukningen, om nogle vil falde fra og ikke vende tilbage, men faktisk har vi, som et af de eneste orkestre på landsplan haft tilgang af musikere.«

Orkesteret består af forskellige slags blæseinstrumenter. Foto: Henning Rix Vis mere Orkesteret består af forskellige slags blæseinstrumenter. Foto: Henning Rix

Musikerne i orkestret er mellem 18 og 80 år gammel og består af alt fra studerende til pensioneret politibetjente.

»Og det er det, der er så dejligt ved at spille i et orkester. Musikken skaber et bånd mellem mennesker. Og det giver bare så meget energi - det er en fantastisk følelse.«

Der er ifølge formanden stadig masser af billetter tilbage til orkestrets julekoncerter 4. og 5. december i Odense Koncerthus.