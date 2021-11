Findes der noget bedre end den scene fra Love Actually, hvor Hugh Grant vrikker med hofterne til lyden af The Pointer Sisters 'Jump (For My Love)'?

Svaret er nej!

Hvis du heller ikke kan få nok af den ikoniske julefilm Love Actually med Hugh Grant i hovedrollen, der udkom i 2003, så er heldet med dig i år.

Biografen Øst For Paradis i Aarhus byder nemlig juleglade gæster til en eksklusiv oplevelse tirsdag 7. december klokken 18.30, hvor man kan få lov at se eller gense klassikeren på det store lærred.

For mange er det ikke rigtig jul, før man har set filmen, der følger otte par og deres bittersøde udfordringer og julekaos i den romantiske komedie.

Foruden Hugh Grant medvirker en række andre stærke, britiske skuespillere som Keira Knightley, Emma Thompson og Bill Nighy.

Øst For Paradis byder på et glas varm gløgg til filmen, og så er det ellers bare at læne sig tilbage og nyde forestillingen.

Efter filmen kan julen for alvor skydes i gang, når julefreden atter har sænket sig.

Du kan læse mere og købe billetter til eventet her.