Din sidste faktura blev betalt to gange – vi inviterer dig til at anmode om en refusion.

Sådan står der skrevet i en mail, som ligner en ganske almindelig mail fra elfirmaet Ørsted.

Men det er slet ikke en mail fra Ørsted – tværtimod.

Ifølge Mit Digitale Selvforsvar og Ørsted selv er der tale om et svindelnummer, som forsøger at lokke penge ud af dig.

Foto: Skærmbillede fra Ørsteds hjemmeside Vis mere Foto: Skærmbillede fra Ørsteds hjemmeside

»Vi meddeler dig via e-mail, at den sidste afregning af din faktura for marts 2021 blev betalt to gange. Vi inviterer dig til at anmode om en refusion ved at klikke på linket herunder:«

Og nedenunder er der indsat et link, der ligner et link til Ørsteds kundeservice, men det passer altså ikke ifølge Mit Digitale Selvforsvar.

»Dette er en typisk 'phishingkampagne' for legitimationsoplysninger, hvor angriberen misbruger Ørsted-mærket for at narre brugeren til at indtaste bank- eller kreditkortoplysninger,« lyder forklaringen på selvforsvarshjemmesiden.

Ørsted skriver også, at de er i gang med at bekæmpe de falske e-mails, som i øjeblikket er i omløb.

Foto: Skærmbillede fra Ørsteds hjemmeside Vis mere Foto: Skærmbillede fra Ørsteds hjemmeside

»Tryk ikke på links eller afgiv personlige oplysninger. Slet i stedet mailen med det samme. Er du kommet til at afgive oplysninger, skal du kontakte dit pengeinstitut hurtigst muligt. Hvis du har penge til gode, vil du ikke blive bedt om at anmode om en refusion. Et eventuelt tilgodehavende, vil blive modregnet på en fremtidig afregning.«

Hvis du er i tvivl, om noget Ørsted har sendt til dig, så opfordrer virksomheden til at kontakte dem på 99 55 35 00.