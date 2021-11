Nu er der godt nyt til dig, der ikke orker at gå ned i supermarkedet for at handle.

For tirsdag åbnede takeaway-tjenesten Wolt nemlig deres første supermarkedskoncept i København på Landemærket i Indre by.

Wolt Market hedder konceptet, hvor man kan få leveret sine dagligvarer inden for 30 minutter.

»Wolt Market er en mulighed for kunderne, hvor de kan gå ind på Wolts app og i stedet for at vælge en pizza, så kan man nu bestille dagligvarer, som bliver leveret til din dør,« fortæller Mikkel Freiesleben, der er direktør for Wolt Market i Danmark til B.T.

Det bliver et såkaldt delivery eller pickup-marked, hvor man som kunde ikke bare kan gå ind fra gaden og handle.

Konceptet er allerede etableret i Finland og Sverige, som har haft stor succes.

»I dag er vi så gået i gang i København, og det er gået over al forventning, hvor vi har haft mange kunder,« slår Mikkel Freiesleben fast.

I sidste uge slog Danmark for første gang dørene op for konceptet. Det var i Aalborg, som også her har oplevet stor succes og god respons fra kunder.

Kunne du finde på at bestille dagligvarer via Wolt Market?

Til at begynde med vil Wolt Market have omkring 2000 forskellige dagligvarer i sortimentet. Alt fra frugt og grønt til kød og hygiejneprodukter.

Erfaringerne fra Danmark er endnu sparsomme, men ifølge Mikkel Freiesleben tror han på, det nok skal blive en succes, og at det handler om at vænne danskerne til en helt ny måde at købe dagligvarer på.

Det er planen, at Wolt Market også åbner i Aarhus og Odense inden årets udgang. Og allerede 7. december åbner Wolt Market deres anden butik i København. Den kommer til at ligge på Holmbladsgade på Amager.