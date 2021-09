I Solbjerg syd for Aarhus er en konflikt eskaleret i en sådan grad, at en natursti er blevet afspærret med træstammer, kæde med hængelås og et to meter højt jernhegn.

Men nu griber Aarhus Kommune ind.

Krigen handler om retten til en over hundrede år gammel, højt elsket sti, der går fra Solbjerg Hedevej til Tisetvej og bliver brugt af mange solbjergensere til komme fra byen og op i skoven.

Det er stien her, der er blevet spærret af træstammer. Vis mere Det er stien her, der er blevet spærret af træstammer.

Men stien går ind over den lokale 80-årige pensionist og erhvervsmand Per Lauritsens grund, og han har derfor valgt at spærre stien af med alle tænkelige midler.

De lokale, der i mange år har brugt stien til at gå tur med hunden, cykle i skoven eller motionere er ‘rasende’, ‘vrede’, ‘provokerede’ og ‘kede af det’.

»Det lyder ikke pænt at sige, men nu er der krig. For stien har været her i omkring 200 år, og sådan en kan man ikke bare nedlægge. Det er en del af Solbjergs historie,« siger den lokale murermester Allan Lauridsen, der bor på Tisetvej og har brugt stien til at køre på scooter ind til Solbjerg siden 1997.

Han er en af dem, der har klaget til myndighederne over afspærringen af stien. Og det ser nu ud til at give pote.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32 og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Følg os på bt.dk/aarhus og på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Nu har Aarhus Kommune nemlig udstedt et varsel om påbud til Per Lauritsen om at fjerne afspærringen. Det fremgår af en mail fra Teknik og Miljø:

»Det er Natur og Vandløbs vurdering, at den konstaterede afspærring af markvejen er i strid med Naturbeskyttelsesloven. (...) Kommunen skal på baggrund heraf varsle, at vi agter at give dig et påbud om at fjerne afspærringen.«

Den meddelelse har vakt stor glæde og begejstring i Solbjerg.

Murermester Allan Lauridsen har allerede fået over 50 opkald fra solbjergenersere, der har ringet for at drøfte sagen og ønske tillykke.

Allan Lauridsen, der bor i nærheden af den nu spærrede sti, er vred over, at han ikke længere kan benytte stien til at køre til Solbjerg by på sin scooter. Vis mere Allan Lauridsen, der bor i nærheden af den nu spærrede sti, er vred over, at han ikke længere kan benytte stien til at køre til Solbjerg by på sin scooter.

»Det er lidt af en sejr, og der er god stemning lige nu. Men det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. For jeg tænker ikke, han bare har tænkt sig at fjerne afspærringen,« siger Allan Lauridsen.

Også Robert Nielsen, der er beboerformand for boligområdet Pilevang, der ligger tæt på stien, er glad for den nye udvikling i sagen:

»Det var lige før, der var vejfest. Det er noget, alle snakker om, og det har givet et godt sammenhold, at vi har fået medhold.«

Beboerformand Robert Nielsen står her foran den strimmel jord, der går langs Per Lauritsens ejendom, som er blevet fræset op. Vis mere Beboerformand Robert Nielsen står her foran den strimmel jord, der går langs Per Lauritsens ejendom, som er blevet fræset op.

Men han tvivler dog på, at det varslede påbud betyder, at afspærringen bliver fjernet med det samme.

»Det ville overraske mig noget så gevaldigt, hvis han bare fjernede hegnet. Han er stædig, så han kommer sikkert til at klage og anke, og hvad han ellers kan slippe afsted med,« siger Robert Nielsen.

Der er da heller ikke nogen udsigter til, at afspærringen forsvinder nu og her. Det siger Per Lauritsen, der har spærret stien:

»Fordi der kommer et varsel om et påbud, er det ikke sikkert, at der kommer et påbud. Først skal jeg og min advokat komme med et svar, og så må vi se. Så der sker ikke noget nyt,« siger Per Lauritsen om det varslede påbud.

Per Lauritsen har sat et skilt op på et træ ved stien, som er blevet malet over. Vis mere Per Lauritsen har sat et skilt op på et træ ved stien, som er blevet malet over.

Ifølge Aarhus Kommune har han nu to uger til at komme med eventuelle bemærkninger til det varslede påbud.

I mellemtiden har Robert Nielsen tænkt sig at vade uden om afspærringen for at komme op i skoven. Og det er der også andre, der gør.

Per Lauritsen har opstillet et to meter højt hegn rundt om sin matrikel for at forhindre folk i at bruge skovstien. Vis mere Per Lauritsen har opstillet et to meter højt hegn rundt om sin matrikel for at forhindre folk i at bruge skovstien.

»Han har sat hegnet op helt ude i plovfuren, hvor der er smattet, så man er nødt til at have gummistøvler på, for at komme rundt om. Men i går var der et vældigt rend af mennesker, for vi insisterer altså på at kunne gå i skoven,« siger Robert Nielsen.