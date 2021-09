Der er desperat mangel på studieboliger i København, og derfor skal Teknik- og Miljøudvalget nu beslutte, om der skal ligge en ny studieby på det nordlige Amager.

Men kun i 10 år.

Det skriver TV 2 Lorry.

Teknik- og Miljøudvalgets plan er nemlig at bygge på området bag Kløvermarken, der om ti år skal ryddes, da grunden er fastlagt til industri.

Metroselskabet har ifølge TV 2 Lorry også nævnt, at de nye studieboliger kan komme i konflikt byggeriet af den metrolinje, der skal lægges gennem området.

Enhedslistens borgmester for Teknik- og Miljø, Ninna Hedeager Olsen mener, at løsninger som denne er nødvendige for at komme problemet med manglen på studieboliger, der kan betales på en SU, til livs.

I hvert fald på den korte bane.

Efter planen skal byggeriet være et såkaldt modulbyggeri, der ligner containere af træ. Studiebyen skal udover selve boligerne bestå af et stort fælles areal med køkken- og vaskefaciliteter samt en læsesal og et opholdsområde.

Skulle forslaget blive vedtaget, er det ikke første gang, at Københavns Kommune opfører byggeri, der kun får lov til at stå i en kort årrække.

I 1996 blev den såkaldte HT-bygning opført på Rådhuspladsen for et beløb på mere 10 millioner kroner. Den skulle vise at blive heftigt omdiskuteret, og blev af flere i Borgerrepræsentationen beskyldt for at ødelægge det æstetiske udtryk på Rådhuspladsen.

14 år senere blev den som bekendt revet end, da den skulle gøres plads til Rådhuspladsens metrostation på Cityringen.

Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen om de nye studieboliger 4. oktober.