I december sidste år blev Christina og Daniel Overlade beriget med deres datter Aya.

Deres første datter og tredje barn i det hele. Drømmen om en kernefamilie var fuldendt for den jyske familie.

Hvad de ikke vidste, var, at der skulle vente dem halvanden måned i helvede.

»Det var som at være med i en film. Vi gik fra at høre, at alt var fint, til vi pludselig sad i en ambulancehelikopter på vej til Rigshospitalet,« fortæller Ayas mor, Christina Overlade.

Aya sammen med sin mor. Foto: Privat

Den dag Aya blev født, hørte lægerne på Hjørring Sygehus en mislyd på hendes hjerte.

Det var dog ifølge forældrene ikke noget, der bekymrede lægerne. De kunne tage hjem efter nogle få dage.

Forældreparret var dog ikke overbevist om den konklusion.

»Vi er jo ikke helt uvante med nyfødte babyer, i og med det er vores tredje. Denne her gang var bare helt anderledes.«

Ayas gråd lød nemlig ikke som andre babyers.

Og hun havde efter to-tre dage stadig kun fået sondemad. Da lægerne ikke kunne sige hvorfor, måtte forældreparret bruge Google i stedet.

»Alle symptomer ramte spot on på, at der var noget galt med hjertet. Samtidig tænkte vi, at det bare var os, der pylrede. Så vi stod lidt i to lejre på daværende tidspunkt.«

Parret fik godkendt, at Aya kunne få foretaget nogle test af hjertet.

»Efter lidt tid kom de nærmest løbende tilbage og fortalte os, at vi skulle pakke vores ting med det samme og af sted.«

Hjørring Sygehus havde fundet ud af, at Aya var født med et forstørret hjerte. Hun blev derfor sendt til intensivafdelingen på Aalborg Sygehus med ambulance.

»Det var meget ambivalent at gå fra at tro, at det nok var ens overbeskyttende forældrehjerte, der var noget galt med, til at få at vide, at der var noget grueligt galt med Aya.«

På Aalborg Sygehus konkluderede hjertelægen hurtigt, at der var noget helt galt med Aya. Hun kunne dog ikke fortælle hvad. Derfor blev den lille familie fragtet i ambulance med fuld udrykning mod Skejby Sygehus, hvor læger med det samme kunne gå i gang med at behandle Aya.

På Skejby Sygehus kunne hjertelægen fortælle, at Aya lider af den sjældne hjertefejl truncus ateriosus. Med andre ord er der kun én stor pulsåre, der fører blodet fra hjertet ud i kroppen i stedet for to. Derudover var hendes lever forstørret.

»Det var ligesom, at hver gang vi fik noget at vide eller kom et nyt sted hen, så var det et niveau ekstra alvorligt.«

»Jeg kunne samtidig mærke, at Daniel begyndte at tage afstand fra Aya på Aalborg, hvilket han også har fortalt efterfølgende. Han var simpelthen bange for at bygge et for tæt bånd med hende for så at begrave hende en uge efter.«

Sygdommen krævede en operation, der kun kunne foretages på Rigshospitalet i København. Derfor skulle familien flyttes for tredje gang på samme dag.

Denne gang i helikopter.

På Rigshospitalet blev Aya fragtet til intensivafdelingen, hvor undersøgelser og medicinsk behandling startede med det samme.

Operationen skete først 12 dage efter, at de var ankommet på hospitalet. Lægerne ville have Aya i så svækket tilstand som mulig, da det var de bedste betingelser for operationen.

»Det er en forfærdelig følelse at vide, at ens datter efter planen skal blive dårligere og dårligere. Og det er endnu mere forfærdeligt at se det ske, uden der bliver grebet ind.«

Aya sammen med sin far. Foto: Privat

Kort inden operationen tog parret en snak med kirurgen. Samtalen beskriver Christina Overlade som det værste under hele forløbet. Her fik de at vide, at operationen i et ud af ti tilfælde ender med dødelig udgang.

»Man kunne bare mærke på kirurgen, at det her var alvorligt. Jeg glemmer nok aldrig ansigtsudtrykket på ham. Det var forfærdeligt at skulle sige farvel til Aya inden operationen.«

Operationen gik heldigvis godt. Aya overlevede, men skulle blive fem dage på intensivafdeling og yderligere en måned på hospitalet.

Den 1. februar – halvanden måned efter fødslen – kunne de tre vende hjem til Nordjylland og vise lillesøster til de to storebrødre, som havde ventet spændt.

Her cirka ni måneder efter har Aya det godt. Hun kan leve et normalt liv, men skal desværre gennemgå flere operationer igennem livet. Oplevelsen har sat dybe spor i familien.

»Jeg synes, det er grotesk, at fejlen ikke bliver opdaget af sygehuset. Jeg er helt sikker på, at hvis vi havde lyttet til dem og taget hjem efter nogle dage, så havde Aya ikke levet i dag,« afslutter Christina Overlade.

Efterfølgende har parret modtaget en undskyldning fra Regionshospital Nordjylland, Hjørring. De indsendte en klage over forløbet. Til B.T. udtaler ledende overlæge på Afdelingen for Børn og Unge, Regionshospital Nordjylland, Hjørring, Elke Longin følgende:

»Når forældre oplever, at forløbet ikke har været optimalt, så er der noget, vi som hospital kan gøre bedre. Vi har afholdt dialogmøde med forældrene, hvor vi gennemgik forløbet sammen. Her blev det tydeligt for os, at vi ikke havde været gode nok til at informere dem undervejs i forløbet.«