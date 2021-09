Sent tirsdag aften kørte en ung kvinde galt på Aggervej i den vestjyske by Vestervig.

»Hun blev fløjet til Aalborg Universitetshospitals traumecenter,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær.

Umiddelbart havde den 18-årige kvinde pådraget sig skader på højre hånd og i højre side i ulykken, som skete kort før midnat.

»Meldingen fra hospitalet er, at hun ikke er i kritisk tilstand,« siger vagtchefen.

Den unge kvinde mistede i en soloulykke herredømmet over sin bil, kørte over i modsatte vejbane og videre ud i grøften.

Bilen rullede rundt og endte på taget på en mark.

»Kvinden var teknisk fastklemt efter ulykken,« siger Simon Skelkjær.

Det vil sige, at hun af sikkerhedsmæssige årsager ikke måtte forlade bilen selv på grund af risikoen for, at hun kunne have pådraget sig skader i ulykken, som kunne forværres, hvis hun slev forsøgte at komme ud af bilen.

Politiet ved endnu ikke, hvorfor den 18-årige kvinde mistede herredømmet over sin bil og kørte galt.