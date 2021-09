Kvinder passer bedst på deres tænder og går oftere til tandlægen.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

55 procent af landets kvinder gik til tandlæge i 2020, mens det tilsvarende tal for mænd var 47 procent.

Men på trods af hyppigere klinikbesøg end mændene, ender kvinderne med at bruge færre penge på tandsættet i deres levetid.

Det viser nye data fra ORIS Tandlægerne, der har analyseret helt nye data fra klinikkernes besøgsstatistik.

Mere nøjagtigt viser undersøgelsen, at kvinder, frem til de er 40 år, ofrer flere penge på deres tænder hos tandlægen end mændene i samme aldersgruppe.

For aldersgruppen 40+ gælder det, at mændene har de højeste tandlægeudgifter, fordi de har haft for få tandlægetjek, da de var yngre.

»Vi kan se, at kvinderne har glæde af deres hyppige besøgsfrekvens. Det gælder både i forhold til tandsundhed og økonomi. En nærliggende konklusion er derfor, at kvindernes hyppigere besøgsfrekvens i de tidligere leveår medfører så meget forbedret tandsundhed, at deres gennemsnitlige livsforbrug på tandplejen ender med at blive lavere end mændenes,« siger Maj-Britt Maasbüll, tandlæge hos ORIS Tandlægerne i Kolding, en i pressemeddelelse.

En af de kvinder, der har været god til at passe på sine tænder er 91-årige Bente Mune fra Kolding:

»Jeg havde en mor, der måtte af med alle sine tænder. Så fra jeg var ganske ung, har jeg sørget for at passe godt på mine tænder og gået til tandlæge hvert halve år, fordi min mor syntes, det var vigtigt,« siger hun til B.T.

Bente er eller opvokset i en konditorfamilie, men alligevel har hun vægtet tandsundhed højt:

»Jeg børster altid mine tænder grundigt, inden jeg går i seng og sørger for at spise en ordentlig kost med tilstrækkelig med kalk. Og så bruger jeg tandstikker,« siger Bente Mune.

Tandlægerne bifalder de gode vaner hos den 91-årige kvinde. Det kan nemlig være en dyr fornøjelse, hvis man vælger at droppe tandlægebesøgene:

»Jo længere tid der går mellem hvert eftersyn, desto større bliver risikoen for dyre og smertefulde behandlinger eksempelvis ved huller, rodbehandling og indsættelse af implantater,« siger Maj-Britt Maasbüll.

De analyserede data fra besøgsstatistikken hos ORIS Tandlægerne viser desuden, at den generelle hyppighed for tandlægebesøg er nedadgående.

Siden 2007 er antallet af danskere, der besøger tandlægen, faldet med 11 procent.