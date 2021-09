Hvad gør man, når man har smerter i munden, og tænderne er begyndt at falde ud? De fleste af os går til tandlæge – og ofte inden det går helt så galt. Men for 55-årige Jette Kristine Douglas var det ikke helt så let at få bestilt en tid.

Stort set hele livet har hun været bange for at gå til tandlægen og har derfor heller ikke fået det gjort.

Indtil for ganske nylig.

Et nyt initiativ hos hendes tandlæge hjalp hende nemlig med at slippe af med tandlægeskrækken.

Hvor ofte går du til tandlægen?

»Jeg havde smerter, og på grund af medicin var mine tænder blevet løse og var begyndt at falde ud. Jeg følte ikke, jeg kunne smile, så til sidst var jeg nødt til at kontakte tandlægen,« siger Jette Kristine Douglas, der vurderer, at der nok er gået mellem otte-ti år mellem hvert tandlægebesøg.

Men før vi går i detaljer med, hvad det helt konkret var, Jettes tandlæge kunne tilbyde, skal vi forstå, hvorfor Jette var bange for tandlæger.

Som Jette selv husker det, bunder det i en oplevelse, hun havde, da hun var 12, hvor hun slog sine fortænder i stykker i forbindelse med en tur i en radiobil og efterfølgende skulle til tandlægen:

»Tandlæger var af en lidt anden støbning dengang. Jeg følte mig meget alene, og der var ingen til at trøste mig. Dengang var man heller ikke smertedækket så godt,« husker den nu 55-årige kvinde.

Oplevelsen som barn betød, at hun har været noget nær panikslagen, hver gang hun har været nødsaget til at skulle til tandlægen.

»Jeg har haft det frygteligt. Jeg har været ved at gå i panik, jeg har svedt og grædt,« siger Jette Kristine Douglas.

Heldigt for hende havde hendes tandlæge under coronanedlukningen netop igangsat gratis onlinesessioner med patienter med netop tandlægeskræk.

Det blev Jettes redning.

Tandplejer og coach Camilla Juel Nielsen udfører onlinesessioner med folk, der har tandlægeskræk. Foto: PR.

»Det føles næsten som en hypnose, hvor vi gik tilbage i tiden og talte om dengang, jeg var barn og lå i tandlægestolen. Jeg græd foran computeren derhjemme, det væltede bare ud,« husker Jette Kristine Douglas.

Det er coach og tandplejer Camilla Juel Nielsen hos tandlægekæden Godt Smil, der står bag idé og afholdelse af onlinesessionerne.

Indtil videre har omkring 100 patienter været igennem – og med stor succes.

»Det er jo en perfekt måde at komme i kontakt med nogle patienter, som ellers ikke lader høre fra sig,« siger Camilla Juel Nielsen.

Jeg kan for eksempel finde på at spørge, hvad der skal til, for at vedkommende vil føle sig tryg i situationen, om man for eksempel skal have nogen med Camilla Juel Nielsen, tandplejer og coach

Hun forklarer, at der ikke er tale om decideret hypnose, men en samtale, hvor man for eksempel kan gå tilbage i tiden, som det var tilfældet med Jette, eller hvor man kan »folde angsten ud« og tale om, hvad man er bange for, hvad der kommer til at ske.

»Jeg kan for eksempel finde på at spørge, hvad der skal til, for at vedkommende vil føle sig tryg i situationen, om man for eksempel skal have nogen med,« siger Camilla Juel Nielsen.

Efter en enkelt onlinesession vovede Jette sig ind i tandlægestolen og fik fjernet alle de løse tænder. Det gik over al forventning:

»Jeg var bange for, at jeg ville melde afbud. Men jeg var slet ikke bange. Jeg er Camilla evig taknemmelig,« siger Jette Kristine Douglas.

På grund af initiativets popularitet er første session fortsat gratis, og derefter koster det nu 350 kroner. Læs mere her.